قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

جاء ذلك فی تصریح ادلي به قاسمی الاثنین بشان عملیة اغتیال احد قادة المقاومة الاسلامیة الفلسطینیة وعدد اخر من المقاومین الفلسطینیین علي ید قوات الكیان الصهیونی.

وادان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة هذه الجریمة، معتبرا الكیان الصهیونی تجسیدا للارهاب الحكومی فی المنطقة واضاف، ان مسلسل الاغتیالات وجرائم واعتداءات الكیان الغاصب للقدس مازال مستمرا فی ظل دعم وتشجیع الادارة الامیركیة وصمت ومواكبة بعض دول المنطقة.

ودعا قاسمی المحافل الدولیة الي التحرك العاجل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة.

انتهي ** 2342

