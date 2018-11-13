مساعد رئيس الجمهورية: السياحة غير قابلة للحظر

همدان/13 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة 'علي اصغر مونسان' إنه لا يمكن قطع العلاقات القائمة بين الدول والشعوب وذلك لأن السياحة لا تخضع للحظر.

وأشار مونسان في تصريح له الاثنين علي هامش المنتدي العالمي الاربعين للسياحة (UNWTO) إلي أثر الحظر في تطوير السياحة، موضحا أن مشاركة 80 عضوا من منظمة السياحة العالمية في مؤتمرهمدان يشير إلي تمتُع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالأمان والاستقرار.
وأفاد مساعد رئيس الجمهورية أن الأحداث الاقتصادية الأخيرة لم تؤثر علي سفر السياح الوافدين للبلاد حيث أن الإحصاءات المتزايدة في عددهم تدل علي ذلك.
وانطلق امس الاثنين المنتدي الدولي الأربعين للسياحة في مدينة همدان غرب ايران.
وتعد همدان احدي المدن السياحية الخمس الرئيسية في ايران بسبب معالمها التاريخية والسياحية حيث يوجد فيها 1800 معلم سياحي بما فيها مثوي العالم الشهير ابن سينا ومغارة 'علي صدر' وتل هكمتانه الاثري.
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مساعد رئيس الجمهورية: السياحة غير قابلة للحظر

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