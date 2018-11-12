ايران تدين تفجير كابول الانتحاري

وقال بهرام قاسمي ان افغانستان تستطيع بالارادة والاتحاد والامل بمستقبل افضل ان تطهر ارضها من الارهاب والعناصر الارهابية ولاشك ان ذلك له دور هام جدا في احلال الامن علي الصعيدين الاقليمي والعالمي وان المجتمع الدولي ملزم علي التعاون مع افغانستان لبلوغ هذه الاهداف.

وشدد بالقول ان ايران حكومة وشعبا واقفة الي جانب الحكومة والشعب في افغانستان حتي عودة الاستقرار والامن والهدوء الي ربوعها.

وأفادت قناة أفغانية أن عددا من الاشخاص قتلوا، وأصيب العشرات في تفجير انتحاري، اليوم الاثنين، وسط العاصمة كابول.

وأشارت القناة إلي أن التفجير وقع في منطقة مزدحمة وسط كابول، بالقرب من المكان الذي تجمع فيه مئات المحتجين، ويوجد فيها مقرا وزارتي المالية والعدل.

انتهي**س.ر

