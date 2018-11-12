ظريف: ليتحمل `بومبيو` مسؤولية ما يقوله

وفي تغريدة له قال الوزير محمد جواد ظريف 'بوقاحة وتهديد يستهدف (بومبيو) المواطنين الايرانيين وبعدها يهاجم وسائل الاعلام التي نقلت ماقاله'.

ويبدو ان هذه التغريدة تأتي ردا علي تغريدة لبومبيو هاجم فيها صحيفة نيوزويك التي تناولت في تقرير لها تداعيات الحظر الاميركي علي المواطنين الايرانيين.

وكان بومبيو قد قال في تغريدته 'العار لنيوزويك المزيفة التي تساعد ظريف في نشر الاكاذيب. المبادلات المالية فيما يتعلق بالاحتياجات الانسانية مستثناة من الحظر'.

وهذه ليست المرة الاولي التي يلجا فيها وزير الخارجية الاميركي الي الاكاذيب في محاولة يائسة لهندسة الرأي العام.

وتحاول اميركا من خلال استخدام اداة الارهاب الاقتصادي وفرض عقوبات احادية وغيرقانونية والضغط علي المجتمع الدولي، اثارة حرب نفسية والايحاء بعزلة ايران وهي السياسية التي يقول عنها الخبراء بانها واجهت في تنفيذها ابوابا موصدة.

انتهي**س.ر

