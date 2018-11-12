مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء: الدعم الحكومي في ايران لوسائل الاعلام لافت

واضاف 'لطفي العرفاوي' خلال لقائه اليوم الاثنين مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) سيد ضياء هاشمي 'انا باعتباري مواطن تونسي واعلامي اقول ان ما رأيته اليوم في ايران يختلف كثيرا عما سمعته عنها'.

واوضح 'ان اطلاعنا علي حقائق البلد الاخر يعزز التواصل فيما بيننا ومن شانه ان يقرب مواقفنا اكثر فاكثر'.

واشار الي التعاون القائم حاليا بين ارنا وتاب وقال 'نحن لابد ان نعمل علي توسيع التعاون الثنائي ليشمل تبادل الوفود والتجارب المهنية ايضا'.

وقال ان العلاقات الاقتصادية لم ترتق الي مستوي العلاقات القائمة بين البلدين مؤكدا 'نحن نواجه تحديات علي الصعيدين الاقليمي والعالمي وفي مثل هذه الظروف لابد ان نعمل علي تعزيز العلاقات فيما بيننا اكثر فاكثر'.

واردف بالقول ان التعاون الاعلامي باعتباراه اداة فاعلة قادر علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي بين البلدين.

واضاف 'لاشك ان الاعلام له دور كبير في صنع القرار وارساء اسس الديمقراطية وتحقيق الاهداف '.

وشدد بالقول 'اعتقد ان كرامة المسلمين وحريتهم انتصار للامة الاسلامية جمعاء وان العمل من اجل تحقيق هذه القيم يحظي لنا باهمية بالغة'.

ووصف الانتخابات في ايران بالتجربة القيمة وقال ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية اثبتت ان الثورة الاسلامية استطاعت ان تحقق اهدافها قائلا 'نحن في تونس ايضا استطعنا من ارساء اسس الديمقراطية ونتوقع افاقا مشرقة لمستقبل البلاد'.

واوضح ان ارساء اسس الحرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل بالضمير المهني في مختلف المجالات هو السبيل الكفيل بالتصدي للنزعة الاستعمارية وهو ما يضمن مصلحة الامة الاسلامية.

وقال ان المعركة اليوم ليست عسكرية بل سياسية وان بعض وسائل الاعلام الكبري التي تدعي الحياد والشفافية هي اداة بيد الاستعمار لتمرير اهدافه علي الدول الاخري.

وفي جانب اخر دعا العرفاوي الي تبادل المراسلين بين ارنا و تاب مؤكدا بذلك علي اهمية وضع دورات تعليمية وتبادل التجارب والخبرات بين الوكالتين.

ودعا الي ارسال وفد من ارنا الي تونس لتغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري العام القادم والتعرف عن كثب علي التطورات التي تشهدها الساحة التونسية.

انتهي**س.ر

