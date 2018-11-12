المقداد : ايران تقف الي جانب سوريا في حربها ضد الارهاب

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' مساء اليوم الاثنين علي هامش لقائه بمساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة 'حسين جابري انصاري'، نوّه 'المقداد' بان ايران جسّدت دعمها لسوريا طيلة الحرب التي استغرقت نحو 8 اعوام في سوريا.

واضاف قائلا، ان الجمهورية العربية السورية تبذل جهدها بمساندة تامة من حلفائها لاعادة الامن وكامل الاستقرار الي هذا البلد.

وفي معرض الاشارة الي اللقاءات بين المسؤولين السوريين والايرانيين، لفت مساعد وزير الخارجية السوري الي ان هذه اللقاءات يتم خلالها استعراض افضل الآليات وامثل الطرق من اجل التوصل الي حلّ هذه الازمة؛ وبما يتناغم والمصالح المشتركة بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق المقداد الي الحظر الاقنصادي الامريكي ضد ايران؛ مؤكدا ان دمشق تقف الي جانب طهران في مواجهة هذا الحظر الجائر.

وتابع القول، ان الحظر الامريكي سيؤدي قطعا الي تعزيز الصمود والمقاومة لدي الشعب الايراني في مواجهة الاجراءات الاحادية لواشنطن.

انتهي ** ح ع

