خلال اللقاء الذي جري بين جابري أنصاري والرئيس الأسد:

أميركا وحلفاؤها يعرقلون عملية مكافحة الإرهاب في سوريا

دمشق/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- تم خلال اللقاء الذي جمع كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية 'حسين جابري أنصاري' مع الرئيس السوري 'بشار الأسد'، التأكيد علي ان الادارة الأميركية والدول الداعمة للإرهاب تعرقل مسار مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا .

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة السورية دمشق آخر التطورات علي الساحتين السورية والدولية مؤكدين علي أهمية العلاقات بين إيران وسوريا بوصفها عاملا للإستقرار في المنطقة أمام سياسات أميركا وعملاءها الفوضوية والقائمة علي إضعاف الدول المستقلة التي لا تقبل الانصياع أمام سياسة التفرد الاميركية.
كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لدفع مسار العملية السياسية لا سيما تشكيل لجنة لدراسة الدستور في سوريا.
وتم كذلك التأكيد علي العزم والإرادة المتوفرة لدي إيران وسوريا في مواصلة مكافحة الإرهاب وكذلك استمرار الجهود السياسية حتي إخماد نيران الحرب في سوريا وإستعادة الأمن والإستقرار الي كافة أرجاء الأراضي السورية مما يضمن استقرار المنطقة برمتها رغم المحاولات الأميركية الرامية الي عرقلة هذا المسار.
كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية والخطوات الملزم اتخاذها من قبل الجانبين في سياق الحفاظ علي مصالح الشعبين السوري والإيراني.
وجري هذا اللقاء بحضور مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية 'بثينة شعبان' ومساعد وزير الخارجية السوري 'فيصل المقداد' وسفير الجمهورية الإسلامية لدي سوريا.
إنتهي**أ م د **س.ر



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أميركا وحلفاؤها يعرقلون عملية مكافحة الإرهاب في سوريا

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