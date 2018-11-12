أميركا وحلفاؤها يعرقلون عملية مكافحة الإرهاب في سوريا

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة السورية دمشق آخر التطورات علي الساحتين السورية والدولية مؤكدين علي أهمية العلاقات بين إيران وسوريا بوصفها عاملا للإستقرار في المنطقة أمام سياسات أميركا وعملاءها الفوضوية والقائمة علي إضعاف الدول المستقلة التي لا تقبل الانصياع أمام سياسة التفرد الاميركية.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لدفع مسار العملية السياسية لا سيما تشكيل لجنة لدراسة الدستور في سوريا.

وتم كذلك التأكيد علي العزم والإرادة المتوفرة لدي إيران وسوريا في مواصلة مكافحة الإرهاب وكذلك استمرار الجهود السياسية حتي إخماد نيران الحرب في سوريا وإستعادة الأمن والإستقرار الي كافة أرجاء الأراضي السورية مما يضمن استقرار المنطقة برمتها رغم المحاولات الأميركية الرامية الي عرقلة هذا المسار.

كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية والخطوات الملزم اتخاذها من قبل الجانبين في سياق الحفاظ علي مصالح الشعبين السوري والإيراني.

وجري هذا اللقاء بحضور مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية 'بثينة شعبان' ومساعد وزير الخارجية السوري 'فيصل المقداد' وسفير الجمهورية الإسلامية لدي سوريا.

إنتهي**أ م د **س.ر

