خلال ندوة علمیة بمجمع باریس للسلام؛

خرازی : الحظر الامریكی یؤثّر سلبا علي البیئة فی ایران

طهران / 12 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال رئیس المجلس الستراتیجی للعلاقات الخارجیة الایرانیة 'سید كمال خرازی' ان الحظر الامریكی الجائر ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من شأنه ان یخلّ بشكل جاد فی مسار المشاریع البیئیة للبلاد.

وفی تصریح له الیوم الاثنین خلال ندوة علمیة بمجمع السلام فی باریس، اشار خرازی الي اتفاقیة باریس الاقلیمیة وتعهدات الدول المتقدمة، قائلا انه ینبغی علي هذه الدول ان تقدم الدعم المالی والتقنی الي الدول النامیة بما یتیح لها تنفیذ برامجها الخاصة بحمایة البیئة والحدّ من الملوثات، جیدا.
وفی سیاق متصل، نوّه رئیس المجلس الستراتیجی للعلاقات الخارجیة الایرانیة بالبرامج والمشاریع المعتمدة فی البلاد؛ مؤكدا ان الحظر الامریكی الجائر ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من شأنه ان یعیق مسار هذه المشاریع.
وفیما نوه بضرورة التعاون بین القطاع الخاص مع الحكومات للمضی قدما بمشاریع حمایة البیئة، قال خرازی ان انسحاب امریكا من اتفاقیة باریس ادي الي انعدام الرغبة لدي القطاع الخاص الامریكی للتحرك فی هذا الاتجاه.
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خرازی : الحظر الامریكی یؤثّر سلبا علي البیئة فی ایران

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