مدير عام ارنا: الحظر الاعلامي علي ايران ليس باقل من الحظر الاقتصادي

واضاف 'سيد ضياء هاشمي' لدي استقباله اليوم الاثنين 'لطفي العرفاوي' مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء (تاب) 'نحن نولي اهمية بالغة لتونس وشعبها ونظرا للقواسم الثقافية والدينية المشتركة بيننا فهناك ارضيات جيدة للتعاون بين ايران وتونس'.

واشار الي التعاون القائم بين ارنا و تاب علي مدي العقود الاربعة الماضية وقال 'لاشك ان التعاون الاعلامي قد يساعد كثيرا البلدين في تحقيق الاهداف المشتركة'.

وشدد مدير عام ارنا علي ان توعية الجمهور ونقل الحقيقة اليه في مثل هذه الظروف التي تحاول فيها بعض الجهات من خلال بث الانباء الزائفة المساس بعلاقات الصداقة القائمة بين الدول الاسلامية ، لابد ان يكون هدفا مشتركا لوكالتي انباء البلدين.

واشار الي دور الاعلام في تعزيز التعاون بين البلدين معربا بذلك عن امله فان تشكل الزيارة التي يقوم بها مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء الي ايران نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وتطرق هاشمي الي مذكرة التفاهم التي جري توقيعها العام الماضي بين الوكالتين معربا عن امله في ان تساهم الزيارة التي يقوم بها نظيره التونسي لايران في الذكري السنوية لتوقيع المذكرة ، في تعزيز التعاون السياحي بينهما اكثر فاكثر.

واشار الي تونس باعتبارها وجهة سياحية مهمة في افريقيا قائلا ان ايران ايضا لديها مقومات جيدة للجذب السياحي وان الوكالتين من شأنهما ان تؤديا دورا فاعلا في اطلاع الشعبين علي المعالم السياحية والتاريخية والطبيعية للبلد الاخر.

وتطرق مدير عام ارنا الي الطاقات العلمية والجامعية في ايران مؤكدا بذلك علي الارضية المتوفرة لتعزيز التعاون الجامعي والتعليمي بين البلدين.

وعبر هاشمي عن اعتقاده من ان مستوي التعاون الاقتصادي لم يرق الي مستوي العلاقات القائمة بين البلدين مؤكدا دور الاعلام في تشجيع القطاعات الاقتصادية علي التعاون المشترك.

واشار الي العقوبات الاقتصادية التي تواجهها ايران وقال انها تدفع بذلك ثمن استقلالها مؤكدا ان سياسات ترامب في هذا المجال لاتقتصر علي ايران وانه يريد فرض الهيمنة الاميركية علي الاخرين رغم كم الانتقاد الذي يواجهه من داخل اميركا نفسها .

وقال هاشمي 'الي جانب الحظر الاقتصادي فان ايران طالما عانت من الحظر الاعلامي ولاشك ان من يزور ايران يطلع علي حقيقتها، وينكشف امامه زيف مايثار ضدها من قبل وسائل الاعلام المغرضة'.

وشدد بالقول 'لو تم نقل الصورة الحقيقية لايران لتغيرت الكثير من المواقف والرؤي حولها '.

وقال هاشمي ان ايران طالما واجهت العقوبات بمستويات مختلفة منذ انتصار الثورة الاسلامية حتي الان مؤكدا 'لابد ان تؤخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وهي ان التطورات التي شهدتها ايران في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاعلامية كلها تحققت في ظروف الحظر الصعبة'.

وكان العرفاوي قد زار يوم امس مؤسسة ايران للثقافة والمطبوعات وتفقد كلية الاخبار التابعة للوكالة ومن المقرر ان يزور اصفهان ليطلع علي معالمها الاثرية والثقافية.

انتهي**س.ر

