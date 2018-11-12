قاسمي : العالم اليوم مسؤول عن وقف الحرب في اليمن

طهران / 12 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية العميق تجاه الظروف الانسانية المزرية في اليمن؛ مؤكدا ان الحدّ من الكارثة الانسانية في هذا البلد مسؤولية تاريخية للعالم اليوم.

جاءت تصريحات قاسمي هذه اليوم الاثنين، ردا علي التطورات الاخيرة وتردّي الاوضاع في اليمن، ولاسيما استهداف المنازل والمراكز العلاجية في ميناء الحديدة بواسطة مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان ايران تعرب عن قلقها الشديد ازاء الظروف الانسانية المزرية في اليمن وتطورات الايام الاخيرة في ميناء الحديدة؛ مؤكدة ان بروز العديد من الحالات الانسانية السيئة للغاية تنجم عن تجاهل المعتدين لتحذيرات وقلق المجتمع الدولي وايضا التبريرات القائمة علي الاوهام والذرائع الواهية التي عرضت هذا البلد علي مدي 4 اعوام لهجمات وقصف المقاتلات.
وفيما اشار الي الموقف الاخير للمفوضة العليا لحقوق الانسان حول الظروف الراهنة في اليمن؛ اكد قاسمي ان قلق وغضب السيدة باشيلت ازاء الظروف المزرية في اليمن ينطبق والحقائق التاريخية التي تحدث في هذا البلد حاليا؛ بما يؤكد علي المجتمع الدولي ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت، ومنذ بدء الاعتداء علي اليمن، انه نظرا للظروف الراهنة وفضلا عن المسؤولية السياسية والقانونية التي تقع علي عاتق البلدان والمجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، اكدت علي الجميع ان يبادروا وانطلاقا من مسؤوليتهم الاخلاقية الي وقف اعتداء هؤلاء المعتدين علي اليمن وابداء رغبة جادة والقيام بخطوات عملية في هذا الخصوص.
كما اعرب قاسمي عن اسفه لعرقلة الحوار اليمني – اليمني من جديد؛ مصرحا انه للاسف تشير التجارب علي مدي السنوات الاخيرة الي انه كلما باتت جهود المجتمع الدولي لبدء الحوار اليمني – اليمني وشيكة من التنفيذ، يعمد التحالف السعودي الي رفع وتيرة اعتداءاته ضد اليمن، من اجل عرقلة مسار هذه المحادثات والحؤول دون تحقيقها.
واكد المتحدث باسم الخارجية ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الازمة الانسانية في اليمن؛ منوها الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت منذ سنين عديدة اقتراحها بشأن وقف الازمة في اليمن، وذلك وفقا لاسس انسانية و ودّية تماما ولاتزال تؤكد علي هذا الموقف وتعلن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي في سياق المساهمة لتحسين الظروف الانسانية في اليمن.
وتابع قائلا : ايران تعرب عن قناعتها العميقة بان الجهود الهادفة الي وقف الكارثة الانسانية في اليمن تشكل مسؤولية تاريخية للعالم اليوم؛ بما يستدعي توفير الظروف المواتية فورا لوقف الاعتداءات ودعم الشعب اليمني.
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قاسمي : العالم اليوم مسؤول عن وقف الحرب في اليمن

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