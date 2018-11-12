مساعدة رئيس الجمهورية:يتوجب توثيق كافة تداعيات الحظر الأميركي

طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكدت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية 'لَعيا جُنيدي' انه، يجب علي الأجهزة التنفيذية العمل علي توثيق كافة تداعيات الحظر الأميركي المفروض وذلك بهدف تبني آلاليات القانونية لإحتوائها.

وأضافت جنيدي اليوم الإثنين خلال الإجتماع التنسيقي للأجهزة التنفيذية في الشؤون القانونية الذي تمحور حول 'دراسة تداعيات الحظر'، انه من الضروري رصد وتجميع كافة الوثائق ذات الصلة بالحظر الأميركي اللاقانوني من قبل جميع الأجهزة التنفيذية الحكومية وذلك من أجل إقامة دعوي ضد اميركا في محكمة العدل الدولي.
وشددت، انه من الضروري توثيق الظلم الذي يمارس بحق الشعب الإيراني جراء تصرفات اميركا وقراراتها غيرالقانونية .
وفي معرض تحليلها لأنواع الحظر الأحادي الأميركي قالت، ان المبادئ والأسس التي إستندت إليها أميركا في فرض الحظر ضد إيران، جاءت من منطلق أسس العولمة العابرة للحدود، في حين لا ينبغي لهؤلاء مناقشة المعايير القانونية للدول الأخري وفقا لأسس المنظومة الحقوقية الخاصة بهم.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

لَعيا جُنيدي

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مساعدة رئيس الجمهورية:يتوجب توثيق كافة تداعيات الحظر الأميركي

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