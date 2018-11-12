سبع دول أجنبية تشارك في مؤتمر طريق الحرير في تبريز

وأعلن بهروز عمراني اليوم الاثنين أن المؤتمر سيعقد لمدة ثلاثة أيام، مضيفا إن هذا المؤتمر البينالي بعد عقد دورتين منه في الصين سيعقد في دورته الحالية في مدينة تبريز.

وقال ان المؤتمر سيركز علي السبل الكفيلة بالحفاظ علي طريق الحرير.

وسيعقد المؤتمر في الفترة بين 13 الي 15 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري.

هذا واوضح عمراني انه ستجري علي هامش المؤتمر مراسم ازاحة الستار عن كتاب 'تبريز 2018' باللغة الإنجليزية علي ان يجري توزيعه بشكل متزامن في 14 دولة إسلامية.

وجاء اختيار تبريز لاقامة المعرض باعتبارها عاصمة السياحة الاسلامية للعام 2018 .

وتم انتخاب تبريز عاصمة للسياحة الاسلامية خلال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء السياحة الذي عقد في الفترة ما بين 21 و 23 ديسمبر 2017 في نيامي بالنيجر.

و تعتبر تبريز ثالث أكبر مدينة في إيران، ذات تقاليد ثقافية وتاريخية غنية.

وقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في عام 2015 عن 'العاصمة الإسلامية للسياحة'، حيث اختيرت القدس عاصمة للسياحة الإسلامية. والمدن الأخري التي حملت اللقب في السنوات السابقة هي قونية (تركيا) 2016 والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) 2017.

انتهي**ح ح**س.ر

