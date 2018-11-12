سبع دول أجنبية تشارك في مؤتمر طريق الحرير في تبريز

تبريز/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعلن المشرف علي مركز دراسات التراث الثقافي في إيران 'بهروز عمراني' عن إقامة المؤتمر الدولي الثالث لعلم الاثار وصيانة طريق الحرير في تبريز( شمال غرب) باعتبارها عاصمة السياحة الاسلامية، قائلا إن خبراء وأساتذة سبع دول أجنبية سيشاركون في هذا المؤتمر.

وأعلن بهروز عمراني اليوم الاثنين أن المؤتمر سيعقد لمدة ثلاثة أيام، مضيفا إن هذا المؤتمر البينالي بعد عقد دورتين منه في الصين سيعقد في دورته الحالية في مدينة تبريز.
وقال ان المؤتمر سيركز علي السبل الكفيلة بالحفاظ علي طريق الحرير.
وسيعقد المؤتمر في الفترة بين 13 الي 15 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري.
هذا واوضح عمراني انه ستجري علي هامش المؤتمر مراسم ازاحة الستار عن كتاب 'تبريز 2018' باللغة الإنجليزية علي ان يجري توزيعه بشكل متزامن في 14 دولة إسلامية.
وجاء اختيار تبريز لاقامة المعرض باعتبارها عاصمة السياحة الاسلامية للعام 2018 .
وتم انتخاب تبريز عاصمة للسياحة الاسلامية خلال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء السياحة الذي عقد في الفترة ما بين 21 و 23 ديسمبر 2017 في نيامي بالنيجر.
و تعتبر تبريز ثالث أكبر مدينة في إيران، ذات تقاليد ثقافية وتاريخية غنية.
وقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في عام 2015 عن 'العاصمة الإسلامية للسياحة'، حيث اختيرت القدس عاصمة للسياحة الإسلامية. والمدن الأخري التي حملت اللقب في السنوات السابقة هي قونية (تركيا) 2016 والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) 2017.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

فرهنگي

المؤتمر الدولي الثالث لعلم الاثار وصيانة طريق الحر

بهروز عمراني

تبريز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سبع دول أجنبية تشارك في مؤتمر طريق الحرير في تبريز

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

المقداد : ايران تقف الي جانب سوريا في حربها ضد الارهاب

علي هامش لقائه مع جابري انصاري؛

المقداد : ايران تقف الي جانب سوريا في حربها ضد الارهاب

أميركا وحلفاؤها يعرقلون عملية مكافحة الإرهاب في سوريا

خلال اللقاء الذي جري بين جابري أنصاري والرئيس الأسد:

أميركا وحلفاؤها يعرقلون عملية مكافحة الإرهاب في سوريا

خرازی : الحظر الامریكی یؤثّر سلبا علي البیئة فی ایران

خلال ندوة علمیة بمجمع باریس للسلام؛

خرازی : الحظر الامریكی یؤثّر سلبا علي البیئة فی ایران

مدير عام ارنا: الحظر الاعلامي علي ايران ليس باقل من الحظر الاقتصادي

مدير عام ارنا: الحظر الاعلامي علي ايران ليس باقل من الحظر الاقتصادي

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور خوزستان

النائب الأول لرئيس الجمهورية يزور خوزستان

موضوعات مرتبط