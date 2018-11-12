خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

واكد 'فنلين' في حوار اليوم الاثنين مع مراسل 'ارنا'، ان الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران يتعارض تماما والقوانين الدولية؛ مشيرا الي ان بكين وخلافا لرغبة واشنطن ستستمر في تعاونها مع طهران.

ودعا المحلل الصيني، الشركات التجارية في بلاده الي تعزيز نشاطاتها داخل ايران؛ مضيفا ان ذلك يستدعي دعم مصالح هذه الشركات لضمان مسار التعاون التجاري بين البلدين.

واضاف فنلين انه ينبغي علي الشركات الصينية ان تغتنم قرار اعفاء الصين من قائمة الحظر الامريكي لكونه سيؤدي الي خفض نسبة اضرار هذه الشركات لادني حد.

وفيما نوه بالعلاقات الستراتيجية القائمة علي المودة بين ايران والصين، دعا المحلل الصيني الي تعزيز هذه العلاقات ولاسيما في المجالات الاقتصادية؛ مؤكدا ان مواصلة الصين في شراء النفط الايراني يسهم في توثيق العلاقات الثنائية.

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