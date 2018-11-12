رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

واضاف لاريجاني اليوم الإثنين خلال إجتماعه بكبار المسؤولين في جهاز القضاء، الي ماقامت به أميركا في دول غرب آسيا وبعض الدول الأفريقية خلال الأسابيع الأخيرة بهدف تصعيد الضغوط الإقتصادية ضد إيران قائلا؛ ان الأعداء كانوا يقولون انه مع فرض الرزمة الثانية من العقوبات علي ايران في الرابع من نوفمبر-تشرين الثاني ستصل مبيعات إيران للنفط الي الصفر حتي الرئيس الاميركي كان قد طلب من الدول الأوروبية مسايرته في قراراته ظنا منه ان إيران ستنهار خلال ثلاثة أشهر.

وأكد آملي لاريجاني، ان أميركا ستبقي علي أخطائها السابقة وان المستشارين المتطرفين الي جانب مناوئي الثورة المهزومين لازالوا يقدمون إستشارات خاطئة للادارة الأميركية مما يعرضها دوما الي ارتكاب الكثير من الاخطاء في الحسابات وان الجمهورية الإسلامية الايرانية ورغم جميع هذه المحاولات باتت اليوم رمزا للمقاومة في المنطقة.

وأضاف، ان الشعب اليمني الأبي يعاني اليوم من حصار استمر سنوات لكنه وقف صامدا وبأيد فارغة بوجه أشد الأزمات الغذائية والصحية كما ان أبناء جنوب لبنان وسوريا والعراق احتذوا بأنموذج الصمود الذي قدمه الشعب الإيراني العظيم وهذا كله بات يؤرق الأعداء لا سيما اميركا.

إنتهي**أ م د**س.ر

