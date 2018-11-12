باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

طهران / 12 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – افادت صحیفة 'اینترناشینال' الباكستانیة ان وزیر النفط والثروات الطبیعیة فی حكومة اسلام اباد 'غلام سرورخان' بعث رسالة الي نظیره الایرانی، داعیا فیها الي استئناف المفاوضات الثنائیة حول مشروع انبوب الغاز.

واكدت الصحیفة ان الحكومة التی یراسها حزب 'حركة الانصاف' قرّرت علي استئناف مفاوضاتها حول مشروع انبوب الغاز الذی كان قد توقف خلال العام 2016 بقرار من الحكومة السابقة فی هذا البلد.
ووفقا للاتفاق المبرم بین ایران وباكستان فی عام 2010 والمعروف بـ 'انبوب السلام'، فقد كان من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام 2014 لیتم تصدیر 21 ملیونا و 500 الف متر مكعب یومیا ( 8.7 ملیار متر مكعب سنویا) من الغاز الایرانی الی باكستان.
ونفذت ایران تعهدها بانشاء خط انبوب الغاز من حقل 'بارس الجنوبی' فی بوشهر (جنوب البلاد) الی قرب الحدود الباكستانیة لمسافة اكثر من 1000 كم، الا ان باكستان لم تنفذ تعهدها لغایة الان.
انتهی ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

ایران

باکستان

مشروع انبوب الغاز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

علي أعتاب حلول أسبوع الوحدة؛

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

موضوعات مرتبط