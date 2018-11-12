باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

واكدت الصحیفة ان الحكومة التی یراسها حزب 'حركة الانصاف' قرّرت علي استئناف مفاوضاتها حول مشروع انبوب الغاز الذی كان قد توقف خلال العام 2016 بقرار من الحكومة السابقة فی هذا البلد.

ووفقا للاتفاق المبرم بین ایران وباكستان فی عام 2010 والمعروف بـ 'انبوب السلام'، فقد كان من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام 2014 لیتم تصدیر 21 ملیونا و 500 الف متر مكعب یومیا ( 8.7 ملیار متر مكعب سنویا) من الغاز الایرانی الی باكستان.

ونفذت ایران تعهدها بانشاء خط انبوب الغاز من حقل 'بارس الجنوبی' فی بوشهر (جنوب البلاد) الی قرب الحدود الباكستانیة لمسافة اكثر من 1000 كم، الا ان باكستان لم تنفذ تعهدها لغایة الان.

انتهی ** ح ع

