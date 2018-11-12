افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

وقالت رئيسة مركز معلومات الأمم المتحدة في إيران 'ماريا دوتسنكو' في مراسم افتتاح المعرض، إنه يستعرض تعاون ايران والامم المتحدة علي مدي 73 عاما.

وأضافت دوتسنكو أن مركز معلومات الأمم المتحدة في طهران يشيد بتعاون وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) ووزارة الخارجية الايرانية في اقامة هذا المعرض.

واوضحت أن إيران هي واحدة من 51 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعد من أحد مؤسسيها حيث قامت عام 1945 بارسال وفد إلي مؤتمر سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت ان ايران طالما كان لها دورا رياديا في تقديم المبادرات العالمية التي تؤدي الي ارساء اسس السلام والصداقة والحوار.

واشادت بمبادرة الرئيس روحاني بشأن 'عالم خال من العنف والتطرف' والتي حظيت بدعم وترحيب اعضاء الامم المتحدة.

انتهي**ح ح**س.ر

