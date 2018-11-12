افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

تبريز/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – بدأت اليوم (الأثنين) أعمال معرض صور الوثائق التاريخية بين إيران والأمم المتحدة في مجمع '22بهمن' السينمائي في تبريز(شمال غرب).

وقالت رئيسة مركز معلومات الأمم المتحدة في إيران 'ماريا دوتسنكو' في مراسم افتتاح المعرض، إنه يستعرض تعاون ايران والامم المتحدة علي مدي 73 عاما.
وأضافت دوتسنكو أن مركز معلومات الأمم المتحدة في طهران يشيد بتعاون وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) ووزارة الخارجية الايرانية في اقامة هذا المعرض.
واوضحت أن إيران هي واحدة من 51 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعد من أحد مؤسسيها حيث قامت عام 1945 بارسال وفد إلي مؤتمر سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت ان ايران طالما كان لها دورا رياديا في تقديم المبادرات العالمية التي تؤدي الي ارساء اسس السلام والصداقة والحوار.
واشادت بمبادرة الرئيس روحاني بشأن 'عالم خال من العنف والتطرف' والتي حظيت بدعم وترحيب اعضاء الامم المتحدة.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

فرهنگي

ماريا دوتسنكو

تبريز

معرض صور

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

علي أعتاب حلول أسبوع الوحدة؛

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

موضوعات مرتبط