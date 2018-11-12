علي هامش المؤتمر العالمي الاربعين للسياحة العالمية

تطوير السياحة القروية من أولويات منظمة السياحة العالمية

همدان/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية 'زوراب بلوليكاشويلي' إن تنمية القري السياحية تمهد الطريق لاكتساب خبرات جديدة عن ثقافة القوميات المختلفة وهي إحدي الأولويات الرئيسية لهذه المنظمة الدولية.

وأضاف زوراب اليوم (الأثنين) علي هامش المؤتمر العالمي الأربعين للسياحة العالمية (UNWTO)في تصريح للصحفيين أضاف أن هذا الموضوع بإمكانه أن يوفر منصة للتعريف بالسكن التقليدي والثقافات والأطعمة التقليدية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل للآخرين.
وأعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال المؤتمر المنعقد في مدينة همدان (غرب) عن أمله في أن تستضيف إيران مؤتمرا حول السياحة البيئية والسياحة الريفية.
وتعد منظمة السياحة العالمية ( World Tourism Organization) منظمة تابعة للأمم المتحدة وتهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي علي مستوي العالم ومقرها في مدريد.
وتعتبر مدينة همدان التي تضم حوالي الف و800 معلم سياحي، واحدة من المدن الخمس الاكثر استقطابا للسياح في ايران.
انتهي**ح ح**س.ر



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تطوير السياحة القروية من أولويات منظمة السياحة العالمية

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