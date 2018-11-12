لدي لقائه رئيس الوزراء الفرنسي السابق؛

خرازي يحذر أوروبا من عدم الإلتزام بالإتفاق النووي

طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية 'سيد كمال خرازي' ان الإلتزام بالإتفاق النووي يعد مؤشرا جيدا علي ما إذا كان من الممكن الوثوق بأوروبا في مبادرات أخري، مؤكدا ان عدم إلتزام الأوروبيين (بالإتفاق النووي) من شأنه أن يؤدي الي إنعدام الإستقرار في المنطقة.

والتقي خرازي الذي يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية بهدف المشاركة في ندوة 'باريس للسلام'، رئيس الوزراء الفرنسي السابق 'دومينيك دوفيلبان' بمقر سفارة الجمهورية الإسلامية في باريس.
وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الإقليمية والعلاقات الإيرانية-الأوروبية، والسياسات الأميركية، وأوضاع أوروبا في الوقت الحاضر .
وأشار خرازي الي القضايا الإقليمية لا سيما إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وتعهدات الأوروبيين حيال هذا الإتفاق مضيفا؛ انه'من الضروري أن تنفذ أوروبا إلتزاماتها بأسرع ما يمكن'.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق الفرصة الجيدة المتاحة لإنهاء الحرب في اليمن مؤكدا ضرورة الحد من قتل اليمنيين والمجاعة التي يعانون منها بسبب ممارسات السعودية والإمارات.
وأضاف دوفيلبان متطرقا الي السياسات الأميركية، ان الذين ينتهجون الأحادية ويهدفون الي تقويض المنظمات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، يرمون الي خلق الهوة بين شرق أوروبا وغربها.
وأردف، ان العالم اليوم بات يعاني من أوضاع معقدة وهو بحاجة الي إبتكارات جديدة مضيفا؛ ان الأوضاع في الشرق الأوسط قد وصلت الي طريق مسدود وهناك تحالفات جديدة طور النشأة.
إنتهي**أ م د** 1718



برچسب ها

سياسي

سيد كمال خرازي

دومينيك دوفيلبان

بالإتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خرازي يحذر أوروبا من عدم الإلتزام بالإتفاق النووي

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

خبير صيني : ينبغي علي بكين عدم اتباع الحظر الامريكي ومواصلة تعاونها مع طهران

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

ظريف يستقبل سفيرَي تونس وسيراليون الجديدين

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

علي أعتاب حلول أسبوع الوحدة؛

رئيس السلطة القضائية: ايران رمز المقاومة في المنطقة

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

باكستان تدعو الي استئناف المفاوضات حول انبوب الغاز مع ایران

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

افتتاح معرض صور الوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في تبريز

موضوعات مرتبط