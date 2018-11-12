خرازي يحذر أوروبا من عدم الإلتزام بالإتفاق النووي

والتقي خرازي الذي يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية بهدف المشاركة في ندوة 'باريس للسلام'، رئيس الوزراء الفرنسي السابق 'دومينيك دوفيلبان' بمقر سفارة الجمهورية الإسلامية في باريس.

وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الإقليمية والعلاقات الإيرانية-الأوروبية، والسياسات الأميركية، وأوضاع أوروبا في الوقت الحاضر .

وأشار خرازي الي القضايا الإقليمية لا سيما إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وتعهدات الأوروبيين حيال هذا الإتفاق مضيفا؛ انه'من الضروري أن تنفذ أوروبا إلتزاماتها بأسرع ما يمكن'.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق الفرصة الجيدة المتاحة لإنهاء الحرب في اليمن مؤكدا ضرورة الحد من قتل اليمنيين والمجاعة التي يعانون منها بسبب ممارسات السعودية والإمارات.

وأضاف دوفيلبان متطرقا الي السياسات الأميركية، ان الذين ينتهجون الأحادية ويهدفون الي تقويض المنظمات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، يرمون الي خلق الهوة بين شرق أوروبا وغربها.

وأردف، ان العالم اليوم بات يعاني من أوضاع معقدة وهو بحاجة الي إبتكارات جديدة مضيفا؛ ان الأوضاع في الشرق الأوسط قد وصلت الي طريق مسدود وهناك تحالفات جديدة طور النشأة.

إنتهي**أ م د** 1718

