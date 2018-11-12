آية الله نوري همداني يشدد علي اهميه مكافحة المخدرات

وخلال إستقباله أمين مركز مكافحة المخدرات أضاف آية الله همداني بأنّ مكافحة هذه الظاهرة تتطلب التعرف علي أسبابها وأساليب علاجها والعمل علي إزالتها، عازياً زيادة انتشار هذه الظاهرة الي عدم الإهتمام بالأسباب المؤدية الي الإدمان.

وأكّد سماحته علي ضرورة التفاوض مع المسؤولين الأفغان للحد من قيام امريكا بزرع المخدرات داخل هذا البلد لما لذلك من أضرار فادحة تلحق بدول الجوار.

ورأي سماحته ان الإدمان علي المخدرات ظاهرة مؤدية الي الكثير من المفاسد، مثمناً في نفس الوقت الجهود التي يقوم بها مركز مكافحة المخدرات داعياً الي تطبيق خطة ميدانية في هذا المجال.

وقال أمين مركز مكافحة المخدرات اسكندر مؤمني خلال هذا اللقاء: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية شنت خلال 40 سنة حرباً ضارية ضد المخدرات ومهربيها والأشرار وقدّمت خلالها ما يقارب4 آلاف شهيد وآلاف المعاقين.

انتهي** ع ج** 1718

