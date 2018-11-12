المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية:

الحرب الاقتصادية ضد البلاد مآلها الفشل

تبريز/12تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية حسين علي أميري اليوم الإثنين: إنّ الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة ضد ايران مآلها الفشل.

وخلال إجتماع المجلس الإداري لمدينة بستان آباد (شمال غرب) أضاف أميري بأنّ الحرب الاقتصادية الامريكية قد بدأت فعلاً داعياً المدراء لإعتماد برامج وانتهاج الحكومة سياسات تجلب الرضا الشعبي لتبديد أحلام ورؤي الأعداء وإفشال مخططاتهم.
وصرّح أميري بأنّ العالم بات اليوم يساند ايران لافتاً الي فشل مخطط الايرانوفوبيا ومحاولة إبعاد الدول عن ايران.
ورأي مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية بأنّ التعقل والمثابرة والوفاق والتعاون والإنسجام هو أسباب تؤدي الي الانتصار في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية، واصفاً من يسعون الي حقن اليأس في نفوس الشعب بأنهم سائرون علي خطي الأعداء.
انتهي** ع ج** 1718



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الحرب الاقتصادية

بستان اباد

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الحرب الاقتصادية ضد البلاد مآلها الفشل

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