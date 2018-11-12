جهانغيري: الاجراءات الامريكية حيال ايران مخالفة للمواثيق الدولية

واضاف جهانغيري لدي وصوله الي مطار ابادان في محافظة خوزستان (جنوب غرب) انه وفي الوقت الذي توصلت الدول الست وبعد مفاوضات ماراثونية الي اتفاق وقد التزمت ايران حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنوده ونفذته لكن امريكا وخلافا للاعراف الدولية خرجت من الاتفاق النووي وهدفها هو ايجاد مناخ غير امن للاقتصاد الايراني والاستثمارت المحلية والاجنبية فيها.

وقال ان امريكا بدأت المرحلة الاولي للحظر بتاريخ 4 اغسطس والمرحلة الثانية في 4 نوفمبر للتاثير علي المناخ الاقتصادي في البلاد فهي لم تحقق ما كانت تعلنه عن تصفير بيع النفظ الايراني واضطرت لاستثناء بعض الدول في شراء نفطها من ايران مشيرا الي ان الكثير من الدول اعتبرت هذا الاجراء مغايرا للاعراف الدولية واعلنت عدم الالتزام به .

واكد علي انه وبمؤازرة الشعب والحكومة سيتم افشال هذه المؤامرة الامريكية.

وبين جهانغيري انه وخلال زيارته التي تستمر يومين سيقوم بتدشين مشاريع بمبلغ 400 مليون يورو في مجال المياه والصرف الصحي والطاقة والصناعة.

ويرافق النائب الاول لرئيس الجمهورية في زيارته لخوزستان كل من وزيري الطاقة و الجهاد الزراعي.

انتهي**م م** 1718

