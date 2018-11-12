مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرية:

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

طهران/12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مديرعام منظمة المؤاني والملاحة البحرية الايرانية 'محمد راستا' ان الجمهورية الاسلامية تمتلك 1.1% من الاسطول الملاحي البحري في العالم وهي ضمن الدول العشرين الاوائل التي تمتلك اسطولا خاصا بها.

واضاف راستا الذي كان يتحدث خلال الندوة التدريبية اللوجستية للنقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في طهران : ان ايران لها حدود مائية بطول 5800 كيلومتر وان موانئها لها امكانية شحن وتفريغ 230 مليون طن سنويا حيث تم خلال العام الماضي شحن وتفريغ 300 مليون طن من السلع والبضائع النفطية وغير النفطية.
وقال مساعد وزير الطرق وبناء المدن ان موقع ايران الجغرافي جعلها الرائدة في المنطقة في مجال النقل البحري والموانئ وبتوقيعها علي اتفاقية الترانزيت بين ايران والهند وباكستان و تطوير ميناء جابهار(جنوب شرق) ستلعب دورا مهما في النقل البحري.
يذكر ان ندوة التدريب اللوجستي في مجال النقل عقدت في طهران ولمدة يومين بحضور مسؤولي النقل في الاتحاد الاوروبي ومسوولي النقل والملاحة البحرية في ايران.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

منظمة الموانئ

الملاحة البحرية

ندوة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

آية الله نوري همداني يشدد علي اهميه مكافحة المخدرات

آية الله نوري همداني يشدد علي اهميه مكافحة المخدرات

الحرب الاقتصادية ضد البلاد مآلها الفشل

المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية:

الحرب الاقتصادية ضد البلاد مآلها الفشل

جهانغيري: الاجراءات الامريكية حيال ايران مخالفة للمواثيق الدولية

جهانغيري: الاجراءات الامريكية حيال ايران مخالفة للمواثيق الدولية

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرية:

ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

ظريف يستقبل رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان البرازيلي

ظريف يستقبل رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان البرازيلي

موضوعات مرتبط