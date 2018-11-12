ايران ضمن العشرين الاوائل في امتلاك الاسطول البحري الخاص بها

واضاف راستا الذي كان يتحدث خلال الندوة التدريبية اللوجستية للنقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في طهران : ان ايران لها حدود مائية بطول 5800 كيلومتر وان موانئها لها امكانية شحن وتفريغ 230 مليون طن سنويا حيث تم خلال العام الماضي شحن وتفريغ 300 مليون طن من السلع والبضائع النفطية وغير النفطية.

وقال مساعد وزير الطرق وبناء المدن ان موقع ايران الجغرافي جعلها الرائدة في المنطقة في مجال النقل البحري والموانئ وبتوقيعها علي اتفاقية الترانزيت بين ايران والهند وباكستان و تطوير ميناء جابهار(جنوب شرق) ستلعب دورا مهما في النقل البحري.

يذكر ان ندوة التدريب اللوجستي في مجال النقل عقدت في طهران ولمدة يومين بحضور مسؤولي النقل في الاتحاد الاوروبي ومسوولي النقل والملاحة البحرية في ايران.

انتهي**م م** 1718

