ظريف يستقبل رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان البرازيلي

ونقلاً عن المركز الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تبادل الجانبان خلال الإجتماع الحديث حول مستجدات العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني وأهم قضايا المنطقة والعالم.

وكان رئيس لجنة السياسة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان البرازيلي التقي أمس رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني وقال خلال اللقاء: إنّ المسار الذي يطويه البلدان علي الصعيد العالمي هو مسار واحد، مؤكدآً علي رغبة بلاده في رفع مستوي علاقاتها بطهران ومعلناً دعمها التام لايران بإعتباره ممثلاً عن البرلمان البرازيلي.

وأردف «فرناندو كالور دي ملو» خلال لقائه بلاريجاني أمس قائلاً: إنّ ترامب لا يحترم القواعد والاسس الدولية مؤكداً علي أنّ البرازيل حالها حال الهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا حريصة علي تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع ايران.

انتهي** ع ج** 1718

