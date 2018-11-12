ايران ترفع دعوي ضد واشنطن لدي المنظمة الدولية للملاحة البحرية

وعلي هامش الندوة التدريبية اللوجستية التي اُقيمت بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي أضاف راستاد بأنّ هذه الشكوي المرفوعة تستند الي القوانين الدولية لافتاً الي وجود نية لعرض وثيقة ضد الإجراءات الامريكية في مجال النقل البحري خلال الإجتماع القادم لهذه المنظمة.

وأكّد راستاد علي الدعم الذي ستحظي به هذه الوثيقة من جانب الدول الاعضاء في إجتماع (IMO) حيث ستنشر ايران بيانها علي شكل وثيقة رسمية.

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الي زيارة 10 وفود من الاتحاد الاوروبي لإيران للمشاركة في الندوة التدريبية التي ستقام بطهران وقال: إنّ مداومة الإتصال بالإتحاد الاوروبي سيساعد ايران علي تعزيز حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول الاوروبية.

وصرّح مساعد وزير الطرق وبناء المدن أنّ الندوة ستضم عملية تسهيل العمليات البحرية وعمليات الموانيء والإستفادة من التجربة الاوروبية في تقديم الخدمات البحرية بهدف إيجاد تحوّل كبير في النقل البحري المحلي.

و وصف راستاد التعاون الهندسي بين ايران والإتحاد الاوروبي في مجال النقل البحري بأنه منشود، معتبراً إقامة هذه الندوة موشر علي ايلاء الدول الاوروبية أهمية كبري لتنمية علاقاتها مع ايران.

انتهي** ع ج** 1718

