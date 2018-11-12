محافظ همدان:

إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران

همدان/ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال محافظ همدان، إن تنظيم المؤتمر العالمي الأربعين للسياحة في مدينة همدان أدي إلي ابراز المدينة في العالم، وقال: في هذا الصدد ، سيتم إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران ومدينة طهران وفي المستقبل سينقل الي همدان.

وأضاف محمد ناصر نيكبخت، في مؤتمر السياحة العالمية الأربعين: إن حضور 80 عضوا في قمة السياحة العالمية في همدان يدل علي القدرة العالية لهذا الاجتماع.
وقال إن القطاع الخاص بالمحافظة ، مثل شركة علي صدر للسفريات وقرية كنجنامة السياحية واتحاد اصحاب الفنادق ، بذلوا جهوداً كبيرة لتنظيم هذا الاجتماع.
وصرح نيكبخت إن الصحفيين ووسائل الإعلام في المحافظة، إلي جانب وسائل الإعلام الوطنية، بذلت جهدا متزايدا لتغطية أخبار هذا الاجتماع والتي تستحق الثناء.
وأكد أنه وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل البطالة في همدان 6.5 بالمائة هذا الصيف وأدني معدل للبطالة في البلاد، وهو نتيجة لتطور السياحة في المحافظة.
وصرح محافظ همدان: في الأشهر الستة الأولي من هذا العام، تم بيع أربعة آلاف و 200 مليار ريال من انواع الصناعات اليدوية والموبيليا في محافظة همدان ، مما يدل علي تطور محافظة همدان.
وافتتح اليوم الاثنين مؤتمر السياحة العالمية الاربعين بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة ومسؤولي الدول الاعضاء.
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فرهنگي

محافظ همدان

المكتب الاقليمي للسياحة

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إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران

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