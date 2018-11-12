إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران

وأضاف محمد ناصر نيكبخت، في مؤتمر السياحة العالمية الأربعين: إن حضور 80 عضوا في قمة السياحة العالمية في همدان يدل علي القدرة العالية لهذا الاجتماع.

وقال إن القطاع الخاص بالمحافظة ، مثل شركة علي صدر للسفريات وقرية كنجنامة السياحية واتحاد اصحاب الفنادق ، بذلوا جهوداً كبيرة لتنظيم هذا الاجتماع.

وصرح نيكبخت إن الصحفيين ووسائل الإعلام في المحافظة، إلي جانب وسائل الإعلام الوطنية، بذلت جهدا متزايدا لتغطية أخبار هذا الاجتماع والتي تستحق الثناء.

وأكد أنه وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل البطالة في همدان 6.5 بالمائة هذا الصيف وأدني معدل للبطالة في البلاد، وهو نتيجة لتطور السياحة في المحافظة.

وصرح محافظ همدان: في الأشهر الستة الأولي من هذا العام، تم بيع أربعة آلاف و 200 مليار ريال من انواع الصناعات اليدوية والموبيليا في محافظة همدان ، مما يدل علي تطور محافظة همدان.

وافتتح اليوم الاثنين مؤتمر السياحة العالمية الاربعين بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة ومسؤولي الدول الاعضاء.

انتهي** 2344

