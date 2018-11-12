تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

و أعلنت الشركة الإسبانية، في عام 2016، عن بناء أول فندق خمس نجوم في إيران ، وفقا لصحيفة ' ووز بوبولي' الاسبانية.

الفندق عبارة عن برج يبلغ ارتفاعه 130 مترا ويحتوي علي 319 غرفة فاخرة ، وجناح مساحته 500 متر مربع ، و 7 مطاعم ، ومساحة تزيد عن 1300 متر مربع للاجتماعات والحفلات ، وحمامين سباحة ومساحات تجارية.

شركة ' مليا هتل' ، التي تحدت حكومة امريكا في التسعينات من خلال الاستثمار في كوبا ، تتولي الآن مسؤولية تدشين هذا الفندق.

اعترفت الشركة الإسبانية بأن الصعوبات الاقتصادية قد تسببت في وقف وتأخير بناء الفندق، لكن الشركة لا تزال تأمل بتدشينه في المستقبل. وكان من المقرر افتتاح الفندق في هذا العام.

'غابرييل اسكار جوليا' ، رئيس شركة 'مليا هتل' ، كان قد قال في حفل أقيم في آذار/ مارس 2016: لطالما كنا الرواد في تطوير أسواق جديدة لصناعة السياحة ونحن واثقون من إمكانات السياحة في إيران.

فندق 'مليا قو' الفاخر ، الذي يجري بناؤه في سلمان شهر ، بمحافظة مازندران شمال ايران ، هو جزء من مجمع قو السياحي ( الماس الشرق الاوسط)، الذي طوره أحد عظيم زاده ، وهو تاجر ومستثمر إيراني، ومجموعة مليا كانت شريكة معه.

وأعرب مدير مشروع مليا هتل عن أمله في أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر عليهم.

انتهي** 2344

