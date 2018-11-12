العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

وقالت العمليات المركزية للحشد الشعبي في بيان انه 'بناء علي معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة مشتركة من الحشد والجيش وقوات سوات و باسناد طيران الجيش عملية عسكرية واسعة بمحورين لتطهير جزيرة الثرثار وصولا الي الجزيرة والبادية في محافظة الانبار'.

واضاف البيان ان 'العمليات تهدف الي تفتيش جزيرة الثرثار والقاء القبض علي المطلوبين وبسط الأمن في قاطع المسؤولية'.

فيما شرعت قوات الحشد الشعبي وباسناد طَيران الجيش، اليوم الاثنين، بعملية تطهير واسعة بين جزيرتي الحضر والصينية شرق تلول الباج ضمن قاطع عمليات نينوي.

وانطلقت قوات اللواء31 و51 محور واللواء 6 في الحشد الشعبي مع قوات سوات والجيش العراقي بعملية تطهير واسعة في الجزيرة الممتدة من جنوب الحضر باتجاه جنوب جزيرة الصينية شرق تلول الباج.

واضاف، ان العملية تتم باسناد طيران الجيش، والهدف منها تعقب خلايا داعش والكشف عن اوكارهم وتدميرها.

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