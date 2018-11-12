مساعدة مديرعام النقل في الاتحاد الاوروبي:

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

طهران/12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قالت مساعدة مديرعام النقل في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد وفي اطار الاتفاقيات المنعقدة في مجال النقل سيستمر في تعاونه مع ايران .

واضافت السيدة'ماجا باكران' اليوم الاثنين خلال الندوة التدريبة واللوجستية للنقل والتي اقيمت بالتعاون بين الاتحاد الاوروبي ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية انه خلال زيارة السيدة موغريني لايران عام 2016 تم عقد اتفاقيات جيدة للتعاون في مجال النقل البري والجوي ونحن وبحسب تلك الاتفاقيات سنستمر بتعاوننا مع ايران.
واضافت المسؤولة في الاتحاد الاوروبي ان 80% من التجارة الدولية يتم نقلها عن طريق المياه وبسبب سعة التعاون التجاري بين اوروبا واسيا فنحن نسعي ان يكون هذا المجال امنا وعلي افضل مايمكن .
وعلي هامش الندوة قالت باكران للصحفيين انه بالرغم من الحظر الاحادي الامريكي المفروض علي ايران فنحن علي ثقه انه لن تحدث اية مشاكل بين الاتحاد الاوروبي وايران لان وزراء الاتحاد كانوا قد اعربوا عن اسفهم الشديد لهذا الاجراء الامريكي .
يذكر ان ندوة التعليم اللوجستي في مجال النقل عقدت في طهران ولمدة يومين بحضور مسؤولي النقل في الاتحاد الاوروبي والعاملين في مجال النقل من ايران.
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استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

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