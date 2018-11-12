مساعد رئيس الجمهورية:

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

همدان/12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة 'علي اصغر مونسان' ان ايران استضافت خلال السنوات الاخيرة العديد من المؤتمرات الدولية مما اعطي زخما لقطاع السياحة في ايران.

واضاف مونسان اليوم الاثنين في المنتدي العالمي الاربعين للسياحة ((UNWTO ان اقامة منتدي تبريز-2018 كعاصمة السياحة للدول الاسلامية الي جانب الاحتفالات التي تقام بمناسبة التسجيل الدولي للمعالم الايرانية و اخيرا منتدي همدان -2018 كعاصمة السياحة الاسيوية لعام 2018 اعطي دفعا للسياحة في ايران و مهد للتعريف بمعالمها و نقاط الجذب السياحي فيها.
وتابع قائلا ان جميع دول العالم باتت يعتبر السياحة بانها افضل آلية لتحقيق التنمية المستدامة باقل التكاليف.
ووصف السياحة صناعة فاعلة و مهمة خاصة للدول النامية لانها تعمل علي تحسين عائداتها و التعاطي البناء مع العالم و استخدام مقوماتها الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تعزيز السياحة.
وفي جانب اخر من تصريحاته قال مونسان انه و في الظروف التي تحاول فيها امريكا لنشر الايرانوفوبيا فان اقامة مثل هذا المنتدي يعد خطوة مهمة للتعريف بمعالم ايران للعالم.
وتعد همدان (غرب) احدي المدن السياحية الخمس في ايران بسبب معالمها التاريخية والسياحية (الف و 800 معلم سياحي) بما فيها مقبرة العالم الشهير ابن سينا و كهف علي صدر و تل هكمتانه الاثري .
و انطلق اليوم المنتدي الدولي للسياحة في مدينة همدان .
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استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

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استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

مساعد رئيس الجمهورية:

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

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