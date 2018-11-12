الرئيس العراقي من الكويت:

لا نريد أن يكون العراق محملاً للعقوبات علي ايران

بغداد/12 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال الرئيس العراقي برهم صالح ، إن بلاده لا تريد أن تدخل في محاور ضد أي طرف أو مع أي طرف،. مؤكدا لا نريد أن يكون العراق محملاً للعقوبات الامريكية علي الجمهورية الاسلامية.

جاء ذلك رداً علي سؤال للصحفيين عن موقف العراق من العقوبات الأمريكية علي إيران، في مؤتمر صحفي عقده في قصر بيان بمحافظة حولي، جنوب العاصمة الكويتية.
وأضاف صالح، الذي بدأ يوم الأحد زيارة للكويت إن 'هذا الموضوع مهم وحساس، نظراً للعلاقات العراقية الإيرانية والحدود التي تصل إلي 1400 كم بينهما، ونحن في حوار حقيقي مع أمريكا، ولا نريد أن يكون العراق محملاً لتلك العقوبات'.
وحوْل زيارته للكويت، أكد صالح تطلعه إلي 'علاقات أفضل من السابق، وتعزيز الروابط في المجالات كافة، لكوننا نعيش مصيراً واحداً'.
وأكد أن مباحثاته مع أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، ونتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته سابقاً الكويت، مع ضرورة تحويل الوعود الدولية إلي إنجازات'.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وصل إلي الكويت، الاحد، في زيارة رسمية في مستهل جولة لعدد من دول الخليج الفارسي.
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لا نريد أن يكون العراق محملاً للعقوبات علي ايران

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