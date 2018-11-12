الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية:

نتصور مستقبلا زاهرا للسياحة الايرانية

همدان/ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) ان مدينة همدان هي من الاماكن السياحية الجيدة في ايران وباستطاعتها ان تكون هدفا للسياح الاجانب ونتصور مستقبلا زاهرا للسياحة الايرانية.

واضاف 'زوراب بوليكاشفيلي' اليوم الاثنين خلال الاجتماع السنوي الأربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية الذي تستضيفه مدينة همدان( غربي ايران ) ان هذه المنظمة تضم في عضويتها 500 عضو منهم 16 من ايران وهذا دليل علي النشاط المميز لمنظمة السياحة الايرانية.
واعتبر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زيادة عدد اعضاء المنظمة واستقطاب الشركات من اهداف الاجتماع في همدان متمنيا ان يكون الاجتماع سبيلا لمشاركة جيدة وفاعلة للشركات الايرانية في المنظمة الدولية للسياحة.
واعرب بوليكاشفيلي عن شكره وامتنانه لوزارة الخارجية الايرانية ومحافظة همدان لاستضافتها المشاركين من 27 دولة في الاجتماع السنوي الأربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية.
كما اعرب عن تقديره لمساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية وقال : هو من الاشخاص الاخصائيين في عمله وهو زميلنا في ايران.
و تستضيف همدان، عاصمة التاريخ والحضارة الإيرانية، الاجتماع السنوي الأربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية، بمشاركة 80 عضوا من 30 بلدا ، في الفترة من 12 الي 15 نوفمبر الجاري .
منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، ومقرها في مدريد، إسبانيا، هي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مجال السياحة، وهي اليوم منظمة السياحة والسفر الدولية الرائدة والأكثر شهرة في العالم.
حاليا ، الأعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية هم 557 عضوا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها 16 عضوا بالمنظمة، وبلدية همدان، وشركة عليصدر للسياحة، وقرية كنجنامه السياحية ثلاثة أعضاء همدانيين في هذا الاجتماع الدولي.
وتمتلك همدان 1800 معلم سياحي كواحدة من المقاصد السياحية الخمسة الأكثر شعبية في البلاد، مرقد أبوعلي سينا، مرقد الشاعر باباطاهر ، تلة هغمتانة القديمة، قبة العلويين، نقوش كنجنامه، كهف علي صدر، برج قربان (برج الضحية)، حمام حاج آغا تراب نهاوند، دار لطفعليان ملاير، دار مسعودي ، مقبرة ميررضي الدين وغيرها هي ابرز المعالم التاريخية والسياحية للمحافظة، والتي يزورها السائحون سنويا.
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نتصور مستقبلا زاهرا للسياحة الايرانية

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