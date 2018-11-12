النجباء: ايران ستصمد امام مخططات امريكا في ظل قيادتها الحكيمة والشجاعة

واضاف البيان ، أن المجلس السياسي للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أصدر بيانا بعد اعادة الحصار الاقتصادي الامريكي علي ايران، استنكر فيه اجراءات واشنطن العدائية ضد طهران.

وجاء في البيان: أن العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية ترمي الي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتجويع الشعوب المجاهدة.

وأكد البيان الصادر عن المجلس السياسي لحركة النجباء أن الهدف من العقوبات الامريكية هو 'اضعاف الخط الأول لصمود جميع الشعوب المناهضة للاستكبار العالمي'، موضحا، أن امريكا لا تدرك أن إيران دولة عظمي في المنطقة بما تمتلكه من وعي وثبات.

وأضاف البيان: أن إيران تضم قيادة حكيمة وشجاعة وستقف في وجه مخططات امريكا العدوانية والتعسفية التي تروم تنفيذها ضد إيران وفي المنطقة ايضا.

ووصف المجلس السياسي لحركة النجباء، امريكا 'بالشيطان الاكبر'، ودعت جميع الدول المستقلة في العالم إلي رفض وشجب واستنكار هذه العقوبات والي تعزيز علاقتها مع إيران حتي يتم إسقاط الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم.

انتهي** 2344

