مئات الشخصيات عربية تدعو لوقف كافة أشكال التّطبيع وتفعيل قوانين المقاطعة

الموقّعون علي العريضة، وبصفتهم الشخصية، دعوا حكومات بلادهم إلي عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج الفارسي، وعدم السماح لمواطني الخليج الفارسي بالمشاركة بأي فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي مع الكيان الغاصب.

كما طالبوا بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً علي قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج الفارسي والقوانين الّتي تمنع السفر إلي الكيان الغاصب.

وحثوا أيضاً في العريضة علي اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة 'إسرائيل' وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة Boycott, Divestment and Sanctions BDS العالمية أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

المصدر : اللؤلؤة

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