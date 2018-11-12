مئات الشخصيات عربية تدعو لوقف كافة أشكال التّطبيع وتفعيل قوانين المقاطعة

طهران / 12 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - رفضت المئات من الشخصيات العربية في الخليج الفارسي المساومة علي القضية الفلسطينية، مطالبين حكومات بلادهم بالوفاء بالاتزاماتها التاريخية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع علي كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية ويأتي علي رأسها إعادة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي ، تماشياً مع تطلّعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع كافة أشكال التطبيع وعلي رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم إرسال وفود رسمية أو حتّي السماح لوفود غير رسمية لا تمثّل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه.

الموقّعون علي العريضة، وبصفتهم الشخصية، دعوا حكومات بلادهم إلي عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج الفارسي، وعدم السماح لمواطني الخليج الفارسي بالمشاركة بأي فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي مع الكيان الغاصب.
كما طالبوا بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً علي قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج الفارسي والقوانين الّتي تمنع السفر إلي الكيان الغاصب.
وحثوا أيضاً في العريضة علي اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة 'إسرائيل' وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة Boycott, Divestment and Sanctions BDS العالمية أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
المصدر : اللؤلؤة
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

التطبيع

القضية الفلسطينية

الكيان الاسرائيلي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مئات الشخصيات عربية تدعو لوقف كافة أشكال التّطبيع وتفعيل قوانين المقاطعة

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

علي الرغم من الحظر؛

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

مساعدة مديرعام النقل في الاتحاد الاوروبي:

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

مساعد رئيس الجمهورية:

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

موضوعات مرتبط