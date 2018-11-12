تحالف الفتح العراقي: مصممون علي اختيار وزيرين قويين للداخلية والدفاع

وقال البياتي، ان 'مشاركة الجميع في الحكومة فيها ايجابيات وسلبيات' لافتا ان 'الجميع يتحملون المسؤولية أمام السلبية وإختلاف مستوي الإداء' مشيرا الي، ان ' تخويل الحكمة وسائرون والنصر لعبدالمهدي بتشكيل الحكومة لا يعني عدم مشاركتهم بالكابينة الوزارية وتوافقهم علي تسمية الرئاسات الثلاث'.

واضاف، 'نخشي علي مستقبل وزارتي الداخلية والدفاع لأهميتها وان رقاب العراقيين بيد هاتين الوزارتين، ولا يمكن السماح بتسمية وزراء ضعفاء، والفتح مصمم علي التوافق علي تسمية وزير قوي للداخلية وكذلك بوزارة الدفاع'.

وأشار البياتي الي ان 'فالح الفياض لا يزال هو المرشح للداخلية ولكن الطريق مفتوح أمام المفاوضات في التوافق علي تسميته ويمكن الذهاب للبرلمان بأكثر من مرشح كما حصل في انتخاب رئاستي الجمهورية والبرلمان اذا لم نتفق علي ترشيحه ونذهب للبرلمان مع أكثر من مرشح'.

ولفت الي ان 'الجميع مسؤول عن اداء الحكومة وعبد المهدي بلا استثناء، وأخلاقيا ان لا نجعل هذا الرجل وحيداً في الساحة لان نجاحه وفشله ينعكس علي الجميع وماضون باستكمال الكابينة الوزارية'.

وتابع 'هناك إصرار علي عزل وعدم قبول المشمولين بالمساءلة والعدالة والنزاهة واصرار علي تعيين وترشيح أصحاب التاريخ وليس عليهم غبار بالفساد او اجراءات بالمساءلة والعدالة' مؤكداً ان 'عبد المهدي ليس غريبا علي العملية السياسية او الحكومة وحتي قد رشح سابقا لمنصب رئاسة الوزراء'.

وشدد 'لن نتنصل عن هذه المسؤولية ولا نجامل أحداً ومرشحنا عبد المهدي ونسعي جاهدين لدعمه في الحكومة'.

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