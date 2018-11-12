مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية:

إعفاءات بعض الدول من الحظر يكشف تراجع الأمريكيين

تبريز/12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، إن فرض استثناء علي الحظر الجديد من قبل امريكا والسماح لبعض الدول بشراء النفط من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكشف تراجع الأمريكيين.

واضاف حسين علي أميري اليوم الاثنين في اجتماع مع ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب) وإمام جمعة تبريز، إن الأميركيين يتراجعون في العقوبات المفروضة علي النفط والبنوك ضد بلدنا.
وقال إن الأمريكيين سبق لهم أن صرحوا بأنهم سوف يعملون علي تصفير صادرات النفط الإيرانية ويتفاوضون مع جميع الدول التي تعاونت مع الجمهورية الإسلامية لمنعها من التعاون مع الجمهورية الإسلامية، ولكنهم فشلوا في هذا المجال.
وأشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، إلي أن اميركا عازمة علي فرض عقوبات صارمة ضد الجمهورية الإسلامية، وقال: إن البلاد الآن في حالة خطيرة ، ويمكن بالتخطيط ووحدة التيارات والمجموعات و الشعب، والقوي الثلاث ورجال الدين، يمكن الحفاظ علي المصالح الوطنية، والتقليل من تأثير العقوبات وتخطي المصاعب .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

مساعد رئيس الجمهورية

الحظر الامريكي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إعفاءات بعض الدول من الحظر يكشف تراجع الأمريكيين

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران

محافظ همدان:

إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إيران

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

علي الرغم من الحظر؛

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

مساعدة مديرعام النقل في الاتحاد الاوروبي:

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

موضوعات مرتبط