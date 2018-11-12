إعفاءات بعض الدول من الحظر يكشف تراجع الأمريكيين

واضاف حسين علي أميري اليوم الاثنين في اجتماع مع ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب) وإمام جمعة تبريز، إن الأميركيين يتراجعون في العقوبات المفروضة علي النفط والبنوك ضد بلدنا.

وقال إن الأمريكيين سبق لهم أن صرحوا بأنهم سوف يعملون علي تصفير صادرات النفط الإيرانية ويتفاوضون مع جميع الدول التي تعاونت مع الجمهورية الإسلامية لمنعها من التعاون مع الجمهورية الإسلامية، ولكنهم فشلوا في هذا المجال.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، إلي أن اميركا عازمة علي فرض عقوبات صارمة ضد الجمهورية الإسلامية، وقال: إن البلاد الآن في حالة خطيرة ، ويمكن بالتخطيط ووحدة التيارات والمجموعات و الشعب، والقوي الثلاث ورجال الدين، يمكن الحفاظ علي المصالح الوطنية، والتقليل من تأثير العقوبات وتخطي المصاعب .

انتهي** 2344

