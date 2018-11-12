محافظ خوزستان في تصريح لوكالة إرنا:

إعدام معتقلي حادث مدينة أهواز الإرهابي كذبة

طهران/12تشرين الاول/نوفمبر/إرنا بلاس – نفي محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي نبأ إعدام عدد من المعتقلين ذوي الصلة بحادث مدينة أهواز الإرهابي.

وإعتبر شريعتي في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا، نبأ إعدام 22 من المعتقلين ذوي الصلة بهذا الحادث، كذبة لاأساس لها من الصحة، مؤكداً علي مواصلة تفهيم هؤلاء المعتقلين نوعية التهم الموجهة اليهم ومتابعة ملفهم القضائي.
هذا ونفي حاكم مدينة أهواز جمال عالمي نيسي هذا النبأ و نفاه ايضاً عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي «محمد جواد جمالي نوبندكاني» واصفاً ذلك بأنه مجرد مادة إعلامية.
وأكّد جمالي علي أنّ وزارة الأمن تعتقل فحسب وأمّا السلطة القضائية فهي التي تصدر الحكم بحق المعتقلين.
وكانت مدينة أهواز(جنوب غرب البلاد) قد شهدت حادثاً إرهابياً خلال حفل استعراضي عسكري اُقيم بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في 22 سبتمبر 2018 أدّي الي إستشهاد 24 مواطناً وإصابة 69 آخر.
انتهي** ع ج** 1837



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إعدام معتقلي حادث مدينة أهواز الإرهابي كذبة

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