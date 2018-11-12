إعدام معتقلي حادث مدينة أهواز الإرهابي كذبة

وإعتبر شريعتي في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا، نبأ إعدام 22 من المعتقلين ذوي الصلة بهذا الحادث، كذبة لاأساس لها من الصحة، مؤكداً علي مواصلة تفهيم هؤلاء المعتقلين نوعية التهم الموجهة اليهم ومتابعة ملفهم القضائي.

هذا ونفي حاكم مدينة أهواز جمال عالمي نيسي هذا النبأ و نفاه ايضاً عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي «محمد جواد جمالي نوبندكاني» واصفاً ذلك بأنه مجرد مادة إعلامية.

وأكّد جمالي علي أنّ وزارة الأمن تعتقل فحسب وأمّا السلطة القضائية فهي التي تصدر الحكم بحق المعتقلين.

وكانت مدينة أهواز(جنوب غرب البلاد) قد شهدت حادثاً إرهابياً خلال حفل استعراضي عسكري اُقيم بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في 22 سبتمبر 2018 أدّي الي إستشهاد 24 مواطناً وإصابة 69 آخر.

انتهي** ع ج** 1837

