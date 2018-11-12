أبناء الخليج ( الفارسي ) يتبرئون من لهاث بعض الحكومات وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني

ورأي الموسوي أن علي الإعلام الخليجي لجم مشاركته في خطوات التطبيع المرفوضة شعبياً، وعلي الرأي العام فضح المطبعين ومواجهة المواد الاعلامية التي يروجونها، وتعرية وفضح الاقلام المأجورة التي تنادي بالتطبيع مع الكيان وفتح سفارات له في العواصم العربية.

وأكد الموسوي في سلسلة تغريدات نشرها في صفحته بتويتر، علي أن الغالبية الساحقة من أبناء الخليج ( الفارسي ) -من مثقفين وكتاب وأدباء وناشطين سياسيين وحقوقيين وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني – يتبرئون من لهاث بعض الحكومات وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي ياتي وسط حملة إعلامية ضروس تُشن بهدف زعزعة الثوابت القومية التي تربت عليها أجيال متلاحقة من أبناء هذه الأمة منذ وعد بلفور المشؤوم. وأشار الموسوي إلي أن هذه المحاولات تمثلت في سعي البعض لتدمير ذاكرة الأمة إزاء الصراع العربي الصهيوني، عبر تزوير التاريخ وتحريفه وتلميع الحركة الصهيونية وطمس جرائمها وابرازها علي أنها صاحبة حق في فلسطين.

وأكد الموسوي في تغريداته علي أبناء مجلس التعاون يعون جرائم الاحتلال الصهيوني وينحازون للجانب الصحيح من التاريخ،ويقفون مع أبناء امتهم بالاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، ورفض كافة اشكال التطبيع مع كيانه الغاصب. موضحاً أن اختلاق الاعداء والنفخ فيهم في الاعلام وتحويل العدو الصهيوني لصديق، محاولات مكشوفة لا تنطلي علي المواطن الخليجي الذي يعي الصفقات التي كانت تتم سراً ويراد اخراجها الان للعلن.. مشدداً علي أن ابناء الخليج ( الفارسي ) يعون ان الصهاينة هم اعداء الامة ويستنكرون محاولات التذاكي عليهم.

وفي ظل ما يرتكبه “المتصهينون دعاة التطبيع” من خطايا ترتقي للجريمة ضد الانسانية بشيطنتهم الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله والتنكر لمشروعية نضاله من أجل تحرير أرضه المحتلة وتشييد الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، فإن الواجب الوطني والقومي يقتضي يفضح الكيان والدول الداعمة له والمروجين له وتحميلهم مسؤولية جرائم اسرائيل ومجازرها بحق الفلسطينيين وفرض الحصار عليهم، خصوصا في قطاع غزة، وفضح ضغوط ادارة ترامب علي دول المنطقة بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

هذا ورأي الموسوي أن تجاوب دول بالمنطقة مع ضغوطات امريكا هو أمر مرفوض وخطر كبير علي القضية المركزية للأمة العربية، القضية الفلسطينية، حيث تتم مخططات تصفيتها عبر البدء بالمرحلة الثانية منها: اسقاط حق العودة للاجئين بعد نقل سفارة امريكا للقدس.

وقال إن التحية للجان مناصرة فلسطين ومقاومة التطبيع في مختلف دول العالم واجب وذلك لجهودها الكبيرة في فضح الكيان واطلاق لجان مقاطعة الاستثمارات والبضائع التي تنتجها المستوطنات الصهيونية والمقاطعة الأكاديمية والثقافية، ومثابرتها في فضح الكيان الصهيوني وداعميه.

المصدر : اللؤلؤة

انتهي ** 1837

