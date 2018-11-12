“الدول العربيّة تطلب منّا إقامة العلاقات وليس نحن ومصالحنا مع دول الخليج الفارسي مُشتركة وعدوّنا واحِد إيران”

وفي السياق عينه، هنأ المتحدّث الرسميّ بلسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت، الفارسة الإسرائيلية، مغردا في موقع “تويتر”: “مبروك للفارِسة البارزة غولدشتاين”، ونشر موقع إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيليّة صورةً للفارسة الإسرائيليّة مُرفقةٍ مع تهنئةٍ.

ومن الجدير بالذكر أنّه قبل يومين، قال أوفير غيندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، لوسائل الإعلام العربيّة، قال إنّ بطولة “غراند سلام” القادِمة للجودو ستُقام في الدولة العبريّة بمشاركة عددٍ من الدول العربيّة التي تربطها علاقات دبلوماسيّة مع تل أبيب.

وأشار المُتحدّث غيندلمان إلي أنّه سيتّم عزف نشيد كلّ دولةٍ عربيّةٍ مُشاركةٍ في هذه البطولة، ورفع علمها، معتبرا ذلك إنجازًا عظيمًا لإسرائيل بشكلٍ عامٍّ، ولرياضة الجودو فيها، بشكلٍ خاصٍّ، علي حدّ تعبيره.

ومن الجدير بالذكر، أنّه في الشهر الماضي، شاركت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيليّة، العُنصريّة، ميري ريغيف، من حزب (ليكود) الحاكِم بقيادة نتنياهو في وفدٍ لدعم منتخب الاحتلال ببطولة الجائزة الكبري للجودو التي أقيمت في أبو ظبي. كما قام نتنياهو نفسه قبل أقّل من أسبوعين بزيارةٍ علنيّةٍ إلي سلطنة عُمان، حيث اجتمع في مسقط مع السلطان قابوس بن سعيد، ومرّرّ عبره رسالة تهديد لإيران ولحزب الله.

وبعد عدّة أيّامٍ من زيارة نتنياهو التاريخيّة لعُمان، وصل إلي العاصمة مسقط، وزير المُواصلات والمُخابرات، يسرائيل كاتس، حيث عرض هناك في مؤتمرٍ دوليٍّ، خطّة السلام الإقليميّ عن طريق سكك الحديد، وتقضي هذه الخطّة بربط جميع دول الخليج الفارسي مع 'إسرائيل' عن طريق السكك الحديديّة لتحسين عملية الاستيراد والتصدير.

علاوة علي ذلك، قام أخيرًا وزير الاتصالات أيوب قرّا بزيارةٍ إلي أبو ظبي، حيث شارك في مؤتمرٍ دوليٍّ عُقد هناك، وفي المطار لدي عودته إلي 'إسرائيل'، احتجزته السلطات المحليّة لعدّة ساعاتٍ بتهمة عدم انصياعه للتعليمات الأمنيّة المعمول فيها في المطار، كما قال التلفزيون العبريّ (كان).

علي صلةٍ بما سلف، دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيليّ، الجنرال في الاحتياط وعضو المجلس الأمنيّ والسياسيّ الحكوميّ المُصغّر (الكابينيت) يوآف غالانط أمس الاول السبت إلي تشكيل تحالفٍ دوليٍّ يشمل الولايات المتحدة الأمريكيّة وأوروبا وروسيا لدفع إيران وحزب الله للخروج من سوريّة. وفي حديثٍ أدلي به لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيليّة، قال غالانط، الذي كان قائدًا للمنطقة الجنوبيّة في جيش الاحتلال، قال إنّه علينا أنْ نتأكّد أننّا لن نُكرر خطأنا في لبنان، وأنْ نسمح بحضورٍ عسكريٍّ إيرانيٍّ في سوريّة، علي حدّ تعبيره.

وعن العلاقات السريّة بين الدولة العبريّة وبعض الدول العربية، لفت الوزير غالنط في معرض ردّه علي السؤال إلي أنّ هذه الدول هي من تتوجّه إلي 'إسرائيل' خلف الأبواب المغلقة لا العكس، وتابع قائلاً إنّ كلّ علاقات 'إسرائيل' مع هذه الدول ليست علنيةً وهذا باختيارها، وأضاف قائلاً إنْ نظرنا علي الصورة بشكلٍ أشملٍ، فإنّه لا سبب حقيقيًا لأنْ تقاتِل السعودية ودول الخليج الفارسي 'إسرائيل'، مُشدّدًا في الوقت عينه علي وجود مصالح مُشتركةٍ بين دولة الاحتلال والدول الخليجيّة، ومن الناحية الأخري، لدينا مصالح مُشتركة وعدو مشترك اسمه إيران، التي تهدد السعوديّة عن قرب، حسب ادّعائه.

ويأتي التطبيع العربّي في ظلّ رفضٍ وتنديدٍ من الشعوب العربيّة والفلسطينيين، وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، وتزايد الاستيطان الإسرائيليّ في القدس المحتلّة.

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