الثورة الإسلامية أنهت عهد الغطرسة علي البلاد

وأضاف العميد حبيب الله سياري اليوم الاثنين في الملتقي الوطني لثلاثة آلاف شهيد من محافظة قزوين، إن الاستكبار العالمي متأصل في عدائه للثورة الإسلامية ، وإن أهداف ومبادئ الثورة الإسلامية ورفض الاستعلاء والغطرسة العالمية، افضي الي عداء المستكبرين لثورتنا ونظامنا.

وقال، إن الثورة الإسلامية تعارض أي غطرسة للمستكبرين ولا تسمح للأجنبي بالسيطرة علي الشعب الإيراني.

وصرح، لإن الثورة الإسلامية لا تسمح للاستكبار العالمي باعادة استغلال مواردنا الوطنية وثراوتنا، وان يقرر المستشارون الأجانب لمؤسساتنا.

وأضاف أن الغطرسة العالمية ، التي كانت لها في السابق مصالح غير مشروعة وسيادة ومكاسب وتعمل علي صنع القرار في البلاد، لا يسمح لها اليوم بدخول البلاد وستلجأ إلي أي طريقة للعودة إلي الماضي.

وصرح الادميرال سياري إنه طالما أن الطاقة مهمة في العالم، فان إيران ستكون مهمة بالنسبة للعالم، مضيفا : إيران ونظرا لمكانتها علي نطاق الطاقة العالمية بسبب موقعها الجغرافي، يبقي المستكبرون ينظرون بطمع اليها دائماً.

واضاف إنه خلال السنوات الأربعين التي انقضت من عمر الثورة الاسلامية، مرت الثورة الإسلامية بالعديد من التحديات، وقد بلغت اليوم قمة السمو والاقتدار بفضل دماء الشهداء.

انتهي** 2344

