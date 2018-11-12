نائب قائد الجيش لشؤون التنسيق:

الثورة الإسلامية أنهت عهد الغطرسة علي البلاد

قزوين/ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق : إن الثورة الإسلامية أنهت عهد الغطرسة علي البلاد وأهدت الحرية والاستقلال لهذا البلد.

وأضاف العميد حبيب الله سياري اليوم الاثنين في الملتقي الوطني لثلاثة آلاف شهيد من محافظة قزوين، إن الاستكبار العالمي متأصل في عدائه للثورة الإسلامية ، وإن أهداف ومبادئ الثورة الإسلامية ورفض الاستعلاء والغطرسة العالمية، افضي الي عداء المستكبرين لثورتنا ونظامنا.
وقال، إن الثورة الإسلامية تعارض أي غطرسة للمستكبرين ولا تسمح للأجنبي بالسيطرة علي الشعب الإيراني.
وصرح، لإن الثورة الإسلامية لا تسمح للاستكبار العالمي باعادة استغلال مواردنا الوطنية وثراوتنا، وان يقرر المستشارون الأجانب لمؤسساتنا.
وأضاف أن الغطرسة العالمية ، التي كانت لها في السابق مصالح غير مشروعة وسيادة ومكاسب وتعمل علي صنع القرار في البلاد، لا يسمح لها اليوم بدخول البلاد وستلجأ إلي أي طريقة للعودة إلي الماضي.
وصرح الادميرال سياري إنه طالما أن الطاقة مهمة في العالم، فان إيران ستكون مهمة بالنسبة للعالم، مضيفا : إيران ونظرا لمكانتها علي نطاق الطاقة العالمية بسبب موقعها الجغرافي، يبقي المستكبرون ينظرون بطمع اليها دائماً.
واضاف إنه خلال السنوات الأربعين التي انقضت من عمر الثورة الاسلامية، مرت الثورة الإسلامية بالعديد من التحديات، وقد بلغت اليوم قمة السمو والاقتدار بفضل دماء الشهداء.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

الادميرال سياري

عهد الغطرسة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الثورة الإسلامية أنهت عهد الغطرسة علي البلاد

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

أثيل النجيفي: السعودية سعت بالمال لصناعة زعامات سنية موالية لھا في العراق

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

علي الرغم من الحظر؛

تحتفظ الشركة الإسبانية بمشروع بناء الفنادق في إيران

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

العراق: إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير جزيرة الثرثار وشرق تلول الباج

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

مساعدة مديرعام النقل في الاتحاد الاوروبي:

استمرار التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران في مجال النقل

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

مساعد رئيس الجمهورية:

استضافة المؤتمرات الدولية اعطت زخما للسياحة في ايران

موضوعات مرتبط