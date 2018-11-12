ضبط 500 طن من المخدرات خلال سبعة اشهر

واضاف العميد مؤمني علي هامش اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة المخدرات في قم ان مكافحة المخدرات علي مستوي البلاد شهدت تطورا ملحوظا وان العمليات الاحترازية هي في مقدمة اولويات اللجنة المركزية لمكافحة المخدرات .

وقال ان ايران تقع في طريق ترانزيت وتوزيع المخدرات التي مصدرها الاساسي افغانستان حيث شهد انتاج المخدرات في ذلك البلد ارتفاعا شديدا منذ دخول قوات التحالف بقيادة امريكا اليه حيث ارتفع انتاج المخدرات بنسبة 50 ضعفا ليصبح 10 الاف طن سنويا بعدما كان قبل ذلك 200 طن.

وصرح امين عام لجنة مكافحة المخدرات في ايران انه بلغ مجموع ما تم ضبطه خلال السبعة اشهر الاخيرة 500 طن من مختلف الانواع وتصدت قوي الامن الداخلي بقوة وحزم لعصابات التهريب وفي هذا الشأن قدمت تسعة شهداء من خيرة شبابها .

انتهي**م م** 1718

