ضبط 500 طن من المخدرات خلال سبعة اشهر

قم/12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال امين عام لجنة مكافحة المخدرات العميد 'اسكندر مؤمني' انه تم خلال السبعة اشهر الاخيرة ضبط 500 طن من مختلف انواع المخدرات في ايران وفي هذا الشأن قدمت قوي الامن الداخلي تسعة شهداء.

واضاف العميد مؤمني علي هامش اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة المخدرات في قم ان مكافحة المخدرات علي مستوي البلاد شهدت تطورا ملحوظا وان العمليات الاحترازية هي في مقدمة اولويات اللجنة المركزية لمكافحة المخدرات .
وقال ان ايران تقع في طريق ترانزيت وتوزيع المخدرات التي مصدرها الاساسي افغانستان حيث شهد انتاج المخدرات في ذلك البلد ارتفاعا شديدا منذ دخول قوات التحالف بقيادة امريكا اليه حيث ارتفع انتاج المخدرات بنسبة 50 ضعفا ليصبح 10 الاف طن سنويا بعدما كان قبل ذلك 200 طن.
وصرح امين عام لجنة مكافحة المخدرات في ايران انه بلغ مجموع ما تم ضبطه خلال السبعة اشهر الاخيرة 500 طن من مختلف الانواع وتصدت قوي الامن الداخلي بقوة وحزم لعصابات التهريب وفي هذا الشأن قدمت تسعة شهداء من خيرة شبابها .
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ضبط 500 طن من المخدرات خلال سبعة اشهر

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