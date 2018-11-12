دعم الحكومة والبرلمان للسياحة هو موضع تقدير

و التقي 'زوراب بوليكاشفيلي' مع محافظ ونواب المحافظة في مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاثنين، وقال إن إيران تتمتع بقدرات سياحية عالية، والآن هناك 16 مجموعة سياحية إيرانية عضوة في منظمة السياحة العالمية .

وأضاف: ثلاث مجموعات من همدان ايضا أعضاء في منظمة السياحة العالمية، مما يدل علي قدرة السياحة العالية في المحافظة.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: إن الاستقبال الجيد لمحافظ همدان ومدراء المحافظة لضيوف قمة السياحة العالمية هو انعكاس لاهتمام المحافظة الخاص بالسياحة.

و تستضيف همدان، عاصمة التاريخ والحضارة الإيرانية، الاجتماع السنوي الأربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية، بمشاركة 80 عضوا من 30 بلدا ، في الفترة من 12 الي 15 نوفمبر.

منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، ومقرها في مدريد، إسبانيا، هي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مجال السياحة، وهي اليوم منظمة السياحة والسفر الدولية الرائدة والأكثر شهرة في العالم.

حاليا ، الأعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية هم 557 عضوا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها 16 عضوا بالمنظمة، وبلدية همدان، وشركة عليصدر للسياحة، وقرية كنجنامه السياحية ثلاثة أعضاء همدانيين في هذا الاجتماع الدولي.

تمتلك همدان 1800 معلم سياحي كواحدة من المقاصد السياحية الخمسة الأكثر شعبية في البلاد، مرقد أبوعلي سينا، مرقد الشاعر باباطاهر ، تلة هغمتانة القديمة، قبة العلويين، نقوش كنجنامه، كهف علي صدر، برج قربان (برج الضحية)، حمام حاج آغا تراب نهاوند، دار لطفعليان ملاير، دار مسعودي ، مقبرة ميررضي الدين وغيرها من المعالم التاريخية والسياحية للمحافظة، والتي يزورها السائحون سنويا.

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