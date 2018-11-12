توفير فرص العمل و إزاحة العقبات أمام الإنتاج من أولويات الحكومة

وأضاف جهانغيري خلال كلمة له في حفل تسمية وزير التعاون والعمل والرخاء الإجتماعي الجديد محمد شريعتمداري بأنّ رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بخصخصة المصانع الحكومية والمعامل حتي مارس 2020.

وشدّد جهانغيري علي ضرورة مكافحة الفقر والأضرار الإجتماعية الناجمة عنه وعن البطالة وضرورة توفير الفرصة لجميع المواطنين بالتمتع بتأمين صحي ومنحهم حصصاً من أسهم العدالة والأرباح الصادرة عنها معلناً عن تقديم لائحة الي مجلس الشوري الاسلامي للسماح لأصحاب هذه الأسهم ببيع أسهمهم.

و وصف جهانغيري الوزير الجديد محمد شريعتمداري بأنه مدير خبير من شأن تواجده في وزارة التعاون بأنّ يؤدي الي خلق تحول وإنهاء المشاريع التي لم تكتمل بعد.

انتهي** ع ج** 1837

