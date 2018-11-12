النائب الاول لرئيس الجمهورية:

توفير فرص العمل و إزاحة العقبات أمام الإنتاج من أولويات الحكومة

طهران/12تشرين الاول/نوفمبر/إرنا – أكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري علي أهمية توفير فرص العمل لما لها من تأثير إجتماعي مصيري لايمكن تجاهله وقال: يجب أن تضع وزارة التعاون والعمل والرخاء الإجتماعي توفير فرص العمل في صدارة أولوياتها.

وأضاف جهانغيري خلال كلمة له في حفل تسمية وزير التعاون والعمل والرخاء الإجتماعي الجديد محمد شريعتمداري بأنّ رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بخصخصة المصانع الحكومية والمعامل حتي مارس 2020.
وشدّد جهانغيري علي ضرورة مكافحة الفقر والأضرار الإجتماعية الناجمة عنه وعن البطالة وضرورة توفير الفرصة لجميع المواطنين بالتمتع بتأمين صحي ومنحهم حصصاً من أسهم العدالة والأرباح الصادرة عنها معلناً عن تقديم لائحة الي مجلس الشوري الاسلامي للسماح لأصحاب هذه الأسهم ببيع أسهمهم.
و وصف جهانغيري الوزير الجديد محمد شريعتمداري بأنه مدير خبير من شأن تواجده في وزارة التعاون بأنّ يؤدي الي خلق تحول وإنهاء المشاريع التي لم تكتمل بعد.
انتهي** ع ج** 1837



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اقتصاد

جهانغيري

وزارة التعاون

محمد شريعتمداري

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توفير فرص العمل و إزاحة العقبات أمام الإنتاج من أولويات الحكومة

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