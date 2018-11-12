محافظ همدان:

المؤتمر الدولي للسياحة فرصة لايصال رسالة السلام إلي العالم

همدان/12تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصف محافظ همدان 'محمد ناصر نيك بخت' المؤتمر الدولي للسياحة الذي انطلق اليوم في مدينة همدان (غرب)، بانه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات الدولية بين الشعب الايراني و باقي شعوب العالم و يمهد لايصال رسالة السلام والصداقة إلي العالم.

وخلال الاجتماع الاربعين لاعضاء المنظمة الدولية للسياحة اوضح نيك بخت اليوم الاثنين ان استضافة هذا المؤتمر يبعث علي الفخر لايران خاصة مدينة همدان كونها تعد عاصمة التاريخ والحضارة في ايران.
و فيما رحب بالضيوف المشاركين في المؤتمر، اضاف ان مدينة همدان اختيرت عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2018.
وتابع قائلا ان صناعة السياحة توفر الارضية لايصال رسالة السلام الي العالم و تفسح المجال امام تمتين علاقاتنا علي الصعيد الدولي.
هذا وقالت رئيسة لجنة الإعلام في مؤتمر السياحة الدولية، إن 9 قنوات تلفزيونية و 100 من الصحفيين والمصورين الدوليين والمحليين سيغطون المنتدي العالمي للسياحة الأربعين (UNWTO) في همدان (غرب ايران).
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المؤتمر الدولي للسياحة فرصة لايصال رسالة السلام إلي العالم

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