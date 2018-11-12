التهديدات الأمريكية لن تؤثر قيد أنملة

واضاف الأدميرال سيد محمود موسوي، علي هامش أول ندوة وطنية تحت عنوان 'تحليل التهديدات الدفاعية العسكرية الحديثة الظهور' ، وفي تصريح للصحفيين حول تهديدات الأمريكيين، أن تصريحات بعض المسؤولين الامريكيين ليست جديدة ؛ منذ بداية تاسيس الجمهورية الإسلامية كانوا يصرحون بها، وهم يدركون عدم فعالية هذه التهديدات.

وأكد ، أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوي بما يكفي للحفاظ علي قيمه وحدوده، الأمر الذي لن تؤثر عليه هذه التهديدات الصغيرة .

وأشار الأدميرال موسوي إلي دعم الشعب للنظام وقال: إننا نشهد الدعم الشعبي في مسيرات مختلفة ومشاهد مختلفة ، أي أن الأمة موجودة عمليا علي الساحة.

وصرح نائب مدير العمليات العسكرية بشأن تهديد ناقلات النفط الإيرانية في الممرات المائية الدولية: إن أي تدخل في النقل الدولي والحركة الدولية عبر الممرات المائية الدولية يتعارض مع القانون الدولي ، وهذه الإجراءات لن تكون مقبولة .

وتابع الأدميرال موسوي قائلاً: تتمتع القوات المسلحة بقدرات لحماية مصالحها بطرق مختلفة، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت ورغم كل التهديدات بأعمالها التجارية خلال الأربعين سنة الماضية وستواصل القيام بذلك.

وقال نائب مسؤول العمليات العسكرية: إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن القطع البحرية التجارية وناقلات النفط كما في السابق في مواجهة التهديدات.

وأضاف الأدميرال موسوي أن القوات المسلحة توفر هذه الدعامات من أجل الاستخدام المستمر للممرات المائية الدولية.

انتهي** 2344

