روسيا عازمة علي تطوير علاقاتها مع ايران

واضافت زاخاروف اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا هنا ان التعاون مع ايران هو قيم لنا وان روسيا اعلنتها وبشكل مستقل انها تعارض الحظر الاحادي الامريكي المفروض علي ايران وان موسكو تابعة لقرارات مجلس الامن الدولي لذلك فهي تتخذ قرارها بما يتلاءم مع مصالحها القومية.

وتابعت ان الدول التي تمارس الحظر الاحادي هي غالبا ما تتحدث عن حقوق الانسان والتنمية الاقتصادية والديمقراطية ولكنها بعيدة عن هذه التصورات معتبرة الحظر الاحادي ضد ايران انتهاكا صارخا للقوانين والعلاقات الدولية مشيرة الي الموقف الروسي حيالها مضيفة ان هذا الموقف لا يقتصر علي ايران فحسب بل ان الموقف الروسي حيال فرض حظر احادي علي اية دولة تعتبره مخالفا للقوانين ولا تلتزم به.

واضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ان الاجراء الامريكي يستهدف اتفاقا دوليا صادق علية مجلس الامن الدولي وان الولايات المتحدة وبخروجها من الاتفاق النووي تقوض جميع المساعي التي بذلتها اطراف الاتفاق وهي الاتحاد الاوروبي وموسكو وبكين وغيرهم موكه ان تقييمنا للاجراء الامريكي سلبيا .

انتهي**م م** 1718

