الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

طهران /12 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة في العملية التي جرت شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقل موقع 'والا' العبري عن جيش الاحتلال أن القتيل هو من أفراد الوحدة التي تسللت شرق خانيونس، وهو من أعضاء وحدة النخبة في جيش الاحتلال 'جولاني'.
وأضاف الموقع أن ضابطًا آخر أصيب بجراح خطيرة، في العملية نفسها.
واستشهد سبعة مواطنين وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الأحد، في اشتباكات تخللها غارات 'إسرائيلية' عقب تصدي المقاومة لقوة صهيونية خاصة نفذت جريمة اغتيال لقيادي في كتائب القسام شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها: إن قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني تسللت مساء الاحد في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس.
وأضافت أن القوة اغتالت القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها ومطاردة المجاهدين لها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو، ونفذ عمليات قصف للتغطية علي انسحاب هذه القوة، ما أدي لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا.
وأشارت إلي أن قواتها تعاملت مع هذه العدوان الصهيوني الخطير'.
وفي وقتٍ سابقٍ أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن وقوع حدث أمني شرق خانيونس، أسفر عن شهداء وجرحي من المقاومة، واستنفار الأجهزة الأمنية، في حين شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات شرق المدينة.
وفي تصريح مقتضب، أكد الناطق باسم الداخلية إياد البزم وقوع حدث أمني شرق خانيونس 'أسفر عن شهداء وجرحي من عناصر المقاومة'.
وقال: 'الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث'.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

مدينة خانيونس

قطاع غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

مفاجأة NYT: مقرّبون لابن سلمان ناقشوا اغتيالات العام الماضي

مفاجأة NYT: مقرّبون لابن سلمان ناقشوا اغتيالات العام الماضي

التهديدات الأمريكية لن تؤثر قيد أنملة

الادميرال موسوي:

التهديدات الأمريكية لن تؤثر قيد أنملة

روسيا عازمة علي تطوير علاقاتها مع ايران

الناطقة بأسم الخارجية الروسية ل ارنا:

روسيا عازمة علي تطوير علاقاتها مع ايران

الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

مجلة إسبانية: تعرف علي المرض العقلي الذي يعاني منه ترامب

مجلة إسبانية: تعرف علي المرض العقلي الذي يعاني منه ترامب

موضوعات مرتبط