الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

ونقل موقع 'والا' العبري عن جيش الاحتلال أن القتيل هو من أفراد الوحدة التي تسللت شرق خانيونس، وهو من أعضاء وحدة النخبة في جيش الاحتلال 'جولاني'.

وأضاف الموقع أن ضابطًا آخر أصيب بجراح خطيرة، في العملية نفسها.

واستشهد سبعة مواطنين وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الأحد، في اشتباكات تخللها غارات 'إسرائيلية' عقب تصدي المقاومة لقوة صهيونية خاصة نفذت جريمة اغتيال لقيادي في كتائب القسام شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها: إن قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني تسللت مساء الاحد في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس.

وأضافت أن القوة اغتالت القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها ومطاردة المجاهدين لها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو، ونفذ عمليات قصف للتغطية علي انسحاب هذه القوة، ما أدي لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا.

وأشارت إلي أن قواتها تعاملت مع هذه العدوان الصهيوني الخطير'.

وفي وقتٍ سابقٍ أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن وقوع حدث أمني شرق خانيونس، أسفر عن شهداء وجرحي من المقاومة، واستنفار الأجهزة الأمنية، في حين شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات شرق المدينة.

وفي تصريح مقتضب، أكد الناطق باسم الداخلية إياد البزم وقوع حدث أمني شرق خانيونس 'أسفر عن شهداء وجرحي من عناصر المقاومة'.

وقال: 'الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث'.

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