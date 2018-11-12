سياسي أمريكي: ترامب تعرض للإهانة في انتخابات الكونغرس

نيويورك/ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المرشح السابق لحزب الخضر في الكونجرس الأمريكي، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في البلاد كانت استياءا عاما من سياسات ترامب وإهانته، قائلا إن معدل تصويت الحزبين، اظهر فشل نظام الحزبين في البلاد.

وفي تعليق علي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال 'مايلز هانيغ' ، مرشح حزب الخضر في الكونغرس الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية 2016 ، في تصريح لمراسل إرنا: كانت النتيجة متوقعة إلي حد ما ، لكن 'الموجة الزرقاء' للديمقراطيين لم تتحول إلي تسونامي، علي الرغم من أنها كانت مهمة ايضا.
وعقدت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي تضم 35 مقعدا للشيوخ و 435 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، في 6 نوفمبر ، حيث تمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في مجلس النواب ووضع حد للهيمنة الجمهورية التي استمرت ثماني سنوات علي مجلس النواب.
وانتقد هانيك النظام الانتخابي الأمريكي والاحتكار السياسي والمالي للحزبين الديمقراطي والجمهوري للعملية الانتخابية، وقال : أكثر من نصف الأمريكيين المسجلين في الانتخابات (للتصويت) ، دون انتماء حزبي أو مقسمين بين الحزبين الرئيسين، وحوالي نصف الناخبين المؤهلين لا يسجلون حتي للتصويت. هذا يبين إلي أي مدي تم تهميش الأصوات الأخري في نظامنا الانتخابي.
وقال إن أحد الأسباب الرئيسية لضعف وجود حزب ثالث في السياسة الأميركية هو، المال الضخم ، وقال: المال هو أيضا أحد العوامل الرئيسية في خنق أصوات المعارضين بالانتخابات.
واعتبر الناشط السياسي الامريكي، منفذ الإعلام بانه عقبة رئيسية أخري أمام اقتدار تيار سياسي ثالث في الولايات المتحدة ، قائلا إن التيارات خارج الحزبين الحاكمين تفتقر إلي الإعلام.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

سياسي امريكي

ترامب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سياسي أمريكي: ترامب تعرض للإهانة في انتخابات الكونغرس

معظم المشاهدات

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

مفاجأة NYT: مقرّبون لابن سلمان ناقشوا اغتيالات العام الماضي

مفاجأة NYT: مقرّبون لابن سلمان ناقشوا اغتيالات العام الماضي

التهديدات الأمريكية لن تؤثر قيد أنملة

الادميرال موسوي:

التهديدات الأمريكية لن تؤثر قيد أنملة

روسيا عازمة علي تطوير علاقاتها مع ايران

الناطقة بأسم الخارجية الروسية ل ارنا:

روسيا عازمة علي تطوير علاقاتها مع ايران

الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر في عملية خانيونس

مجلة إسبانية: تعرف علي المرض العقلي الذي يعاني منه ترامب

مجلة إسبانية: تعرف علي المرض العقلي الذي يعاني منه ترامب

موضوعات مرتبط