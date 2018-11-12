سياسي أمريكي: ترامب تعرض للإهانة في انتخابات الكونغرس

وفي تعليق علي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال 'مايلز هانيغ' ، مرشح حزب الخضر في الكونغرس الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية 2016 ، في تصريح لمراسل إرنا: كانت النتيجة متوقعة إلي حد ما ، لكن 'الموجة الزرقاء' للديمقراطيين لم تتحول إلي تسونامي، علي الرغم من أنها كانت مهمة ايضا.

وعقدت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي تضم 35 مقعدا للشيوخ و 435 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، في 6 نوفمبر ، حيث تمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في مجلس النواب ووضع حد للهيمنة الجمهورية التي استمرت ثماني سنوات علي مجلس النواب.

وانتقد هانيك النظام الانتخابي الأمريكي والاحتكار السياسي والمالي للحزبين الديمقراطي والجمهوري للعملية الانتخابية، وقال : أكثر من نصف الأمريكيين المسجلين في الانتخابات (للتصويت) ، دون انتماء حزبي أو مقسمين بين الحزبين الرئيسين، وحوالي نصف الناخبين المؤهلين لا يسجلون حتي للتصويت. هذا يبين إلي أي مدي تم تهميش الأصوات الأخري في نظامنا الانتخابي.

وقال إن أحد الأسباب الرئيسية لضعف وجود حزب ثالث في السياسة الأميركية هو، المال الضخم ، وقال: المال هو أيضا أحد العوامل الرئيسية في خنق أصوات المعارضين بالانتخابات.

واعتبر الناشط السياسي الامريكي، منفذ الإعلام بانه عقبة رئيسية أخري أمام اقتدار تيار سياسي ثالث في الولايات المتحدة ، قائلا إن التيارات خارج الحزبين الحاكمين تفتقر إلي الإعلام.

انتهي** 2344

