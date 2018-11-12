قوات العدو في جبهات الساحل تعيش حالة ذعر وانهيار نفسي كبير

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، إلي أن العدو حاول امس الاحد الزحف علي جبهتي كيلو 16 وغرب مطار الحديدة بشكل متواصل إلا أن قواته منيت بهزيمة نكراء حيث لقي 40 من مقاتليه مصرعهم بينهم قيادات فيما أصيب أكثر من 60 من مقاتليه كما تم تدمير 12 مدرعة وآلية مختلفة للعدو وأن مقاتلينا الأبطال اغتنموا أطقم وكمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الطيران المسير بالاشتراك مع سلاح المدفعية نفذوا الاحد عملية عسكرية مشتركة استهدفت تجمعات قوات العدو في منطقة العقد جنوب كيلو 16.

وأوضح بأن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية خاطفة علي قوات العدو في منطقة الجبلية بالتحيتا كما أفشل مقاتلونا محاولة تسلل لقوات العدو شرق حيس وكبدوا قوات العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

ونوه إلي أن طيران العدو حاول إسناد قواته بعشرات الغارات الجوية وطيران الأباتشي لكن قواته فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني وأن طيران العدو قصف مرتزقته غرب المطار وسقط العشرات منهم بين قتيل ومصاب.

وأوضح العميد سريع بأن العدو لجأ إلي إخراج جثث قتلاه والمصابين من قواته عبر البحر إلي مستشفيات الخوخة والمخا والمستشفيات الميدانية وأن كافة مستشفيات عدن والمخا والخوخة تعاني من ازدحام شديد بالمصابين من قوات العدو وأن العدو أعلن حالة الطوارئ في كافة المستشفيات ووجه تعليمات لكافة وحداته للتبرع بالدم للمصابين من قواته والذين هم بالمئات إصابة غالبيتهم خطيرة.

وأشار إلي أن قوات العدو تعيش حالة ذعر وانهيار نفسي ومعنوي كبير وأن المعلومات تؤكد أن هناك حالة رفض كبيرة من قبل مقاتلي العدو الذين رفضوا الاستمرار في المعركة التي وصفوها بالخاسرة وأن حالات الفرار من ميدان المعارك مستمرة وأن المعلومات تؤكد فرار عشرات المرتزقة من أبناء الضالع امس الاحد.

وحيا العميد سريع الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يرسمون بشجاعتهم لوحات من البطولة والفداء دفاعا عن الوطن ومواجهة العدوان ومرتزقته.

كما أشاد بمواقف أبناء تهامة الرافضين للذل والخنوع علي مواقفهم الوطنية في مواجهة العدوان.

انتهي ** 1837

