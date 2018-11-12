اقامة اربع جلسات تخصيصية خلال فعاليات الاجتماع العالمي للسياحة

واضاف ياري اليوم الاثنين في حوار مع ارنا انه ستقام في الاجتماع العالمي للسياحه جلسة تحت عنوان 'الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في السياحة الثقافية' يرأسها البرفسور 'جعفر جعفري' الاستاذ في جامعة فيسكانس استاوت الامريكية يتم خلالها مناقشة دور التكونولوجيا الحديثة في تطوير السياحة الثقافية و تنمية المنافسة وتعريف المواقع السياحية بأفضل مايمكن.

وسيلقي كل من الدكتور 'دي جيو فاين' الاستاذ في جامعة فاست جستر الامريكية و البرفسور 'لورنسو كانتوني' الاستاذ في جامعة دلا اسويسرا ايتاليانا السويسرية مداخله خلال الجلسة.

وبين ياري ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(ICT) هي جزء من التنمية المستدامة للسياحة الثقافية ومهمة جدا لتطوير اساليب الادراة وتطوير المنافسة والربح والارتقاء الكنوعي لتجارب السواح وكذلك تستخدم كأداة غير محسوسة لحفظ التراث الثقافي.

وقال ان الجلسة الثانية ستكون بعنوان 'سبل التنمية المستدامة في السياحة الثقافية' وسيشارك فيها 230 من العاملين في المجال السياحي ويرأسها البرفسور 'جعفر جعفري' الاستاذ في جامعة فيسكانس استاوت الامريكية وسيلقي كل من البرفسور ' كاظم وفاداري' من جامعة ريتسوميكان اليابانية والدكتور ' توم سلانيمي' مدير مركز الطبيعة الفنلاندية (هاليتا) كلماتهم في الجلسة .

واضاف ان الجلسة الثالثة ستقام بعنوان 'التكنولوجيا والسياحة الثقافية ،التنمية والمنافسة' بمشاركة البرفسور 'لورنسو كانتوني'الاستاذ في جامعة دلا اسويسرا ايتاليانا السويسرية و 'كيسرا خان' مدير متحف بريتيش البريطاني.

والجلسة الرابعة والختامية ستكون لنتائج الاجتماعات الثلاثه والتي سيلقي فيها كل من البرفسور 'جعفر جعفري' الاستاذ في جامعة فيسكانس استاوت الامريكية و 'ولي تيموري' مساعد منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية مداخله.

يذكر ان الاجتماع الاربعين لمنظمة السياحة العالمية(UNWTO) يعقد في مدينة همدان الايرانية في الفترة 12-15 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة 80 عضوا من 30 دولة .

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