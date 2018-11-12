وزير الخارجية الايراني:

باكستان ترفع مستوي إجراءاتها لتحرير المختطفين الايرانيين

طهران/12تشرين الاول/نوفمبر/إرنا – قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إنّ المسؤولين الباكستانيين من رئيس الوزراء و وزير الخارجية والقائد العام للجيش الباكستاني إلتزموا جميعاً ببذل كل ما بوسعهم لتحرير المختطفين الايرانيين كما وعدوا بأخبار سارّة لإيران.0

ونقلاً عن مجلس الشوري الاسلامي أضاف ظريف بأنه خلال زيارته الأخيرة لباكستان قام بمباحثات مع مسؤولي هذا البلد لتحرير حرس الحدود المختطفين مشيراً الي إتفاق بين الجانبين للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال الشريرة علي المدي البعيد.
كما إتفق الجانبان خلال الزيارة علي تقريب التعاون الحدودي وتكثيفه وزيادة التواجد الحدودي المشترك وما يستوجبه من إجراءات.
وصرّح ظريف بأنّ القوات المسلحة الايرانية تتابع هذه الإتفاقات التي جرت بين البلدين، مؤكداً علي بدء الأجهزة الأمنية والعسكرية الايرانية توظيف كفاءات وآليات محلية جديدة لخدمة الأمن.
وكان 11 عسكرياً من حرس الحدود الايرانيين تم اختطافهم في منطقة ميرجاوه الحدودية (شرقي ايران ) علي يد جماعة إرهابية في16 تشرين الأول/اكتوبر وقد أعلنت جماعة 'جيش العدل' مسؤوليتها عن هذا الاختطاف.
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باكستان ترفع مستوي إجراءاتها لتحرير المختطفين الايرانيين

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